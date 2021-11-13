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07:00 13.11.2021

13 ноября: Какой сегодня праздник

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13 ноября: Какой сегодня праздник

13 ноября в мире говорят о важности добра, проблемах слепых, в Грузии день памяти 100 тысяч мучеников, в Панаме день журналиста, а в Аргентине день образования. Православная церковь чтит память преподобных Спиридона и Никодима.

Всемирный день доброты отмечается 13 ноября. Корни этого праздника уходят в Японию: в 1997 году там создали волонтерское "Всемирное движение за доброту", активисты которого помогали людям в различных жизненных ситуациях.

Символом дня считается сердце. Как говорят ученые, добрые люди меньше болеют, живут дольше и при этом ощущают свою жизнь более гармоничной. О важности доброты особенно много заговорили в пандемию коронавируса. Сейчас сотни тысяч людей, вне зависимости от принадлежности к тому или иному волонтерскому движению, помогают своим ближним: приносят пожилым соседям продукты или лекарство, берут собак на "передержу", пока хозяин находится в больнице, да и просто поддерживают добрым словом.

Сегодня в мире отмечают Международный день слепых. Эта дата призвана напомнить о трудностях людей, которые частично или полностью потеряли возможность видеть.

Согласно опросам многих исследователей, страх ослепнуть занимает чуть ли не самое первое место в рейтинге опасений о своем здоровье. По оценке Всемирной организации здравоохранения, около 1,3 млрд людей в мире живут с различными нарушениями зрения.

День был учрежден в 1984 году ВОЗ в память о знаменитом французском преподавателе Валентине Гаюи. Именно он одним из первых в мире основал образовательное заведение и ряд предприятий для незрячих людей. Кроме этого, его считают одним из выдающихся тифлопедагогов (раздел педагогики, отвечающий за образование людей с нарушениями зрения).

В 1784 году Гаюи приступил к разработке шрифта для незрячих, которым больные пользовались вплоть до появления шеститочечного шрифта, изобретенного соотечественником Гаюи Луи Брайлем.

13 ноября исполняется 78 лет украинскому политику Мустафе Джемилеву, советскому правозащитнику и диссиденту, в 1991-2013 председателю Меджлиса крымскотатарского народа.

За свои политические взгляды и антисоветскую деятельность Джемилев был исключён из вуза и семь раз представал перед судом. Всего он провёл в местах лишения свободы пятнадцать лет. Один из основателей и член Инициативной группы по защите прав человека в СССР.

После провозглашения независимости Украины Джемилев включился в её политическую жизнь. С 1998 года — народный депутат Украины семи созывов, автор нескольких десятков законопроектов, член комитета Верховной рады Украины по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений (с 1998 года), председатель подкомитета по вопросам депортированных народов, национальных меньшинств и жертв политических репрессий (2003—2007), председатель подкомитета по вопросам этнополитики, прав коренных народов и национальных меньшинств Украины, жертв политических репрессий (с декабря 2012 года).

Ежегодно, 13 ноября, Грузинская Церковь чтит память святых мучеников Тбилисских, замученных и убитых персами и монголами в XIII веке. Имена этих героев неизвестны, как неизвестно точно и количество верующих, в один день ставших святыми. Историки утверждают, что их было сто тысяч.

13 ноября православная церковь чтит память преподобных Спиридона и Никодима, просфорников Печерских. Согласно преданию, двое святых, живших в ХІІ веке в Ближних пещерах Киево-Печерского монастыря, в течение 30 лет исполняли свое послушание - пекли просфоры. Преподобный Спиридон пришел в монастырь при игумене Пимене уже немолодым человеком. Подвижник сопровождал свой труд непрестанной молитвой и пением псалмов. Святой Никодим трудился рядом с преподобным Спиридоном и вел такую же строгую жизнь.

Легенда повествует о чуде, совершенном святыми: однажды печь загорелась, но они смогли потушить огонь, оставшись невредимыми. Наверное, поэтому в народе Никодима и Спиридона почитали как хранителей дома от пожара. Также святые оберегали семьи от других несчастий.

В этот день:

1862 - Льюис Кэрролл сдерживает обещание, данное ранее Алисе Лидделл, записывая в своем дневнике: "Начал писать сказку об Алисе, надеюсь закончить ее к Рождеству";

1940 - Компания Willis Motor Co. испытывает первый джип;

1943 - Завершение Киевской наступательной операции.

1971 - Состоялся вывод на орбиту вокруг Марса первого межпланетного космического аппарата; первый искусственный спутник Марса ("Маринер-9", США).

1980 - Американский космический аппарат "Вояджер-1" передал на Землю первые фотографии Сатурна крупным планом.

2015 - Террористические акты в Париже, Франция.

Именины: Всеволод, Александр, Алексей, Анатолий, Артемий, Василий, Герман, Иван, Кузьма, Николай, Роман, Сергей, Степан, Федор.

Теги: #день_доброты #именины #этот_день #какойсегодняпраздник
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