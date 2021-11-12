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21:10 12.11.2021

Вашингтон контактировал с Москвой по теме ситуации на границе с Украиной - Белый дом

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Вашингтон контактировал с Москвой по теме ситуации на границе с Украиной - Белый дом

Вашингтон осуществлял контакты с российскими официальными лицами относительно напряженности на границе Украины и РФ, заявила в пятницу на брифинге в Белом доме представитель президента США Дженнифер Псаки.

"В последние недели и дни мы провели активные консультации с нашими европейскими партнерами и союзниками, включая Украину... Мы также контактировали с российскими официальными лицами по теме Украины, и по теме отношений России и США в целом", - заявила Псаки.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что в США обеспокоены перемещением российских войск в районе границы с Украиной и призывают Москву прояснить свои намерения.

Теги: #сша #россия #украина #контакты
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