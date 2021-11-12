Беларусь вернула на родину около 2 тыс. мигрантов, заявил глава белорусского МИД

Беларусь предпринимала все возможное, чтобы сократить поток мигрантов, возвратила на родину около 2 тыс. иностранцев, сообщил министр иностранных дел республики Владимир Макей.

"Буквально месяц назад мы лишили права приглашения мигрантов из других стран 30 туристических фирм. Задержали на границе порядка 700 нарушителей. Около 2 тыс. граждан, прибывших в Беларусь из других стран и не имеющих соответствующим образом оформленных документов, отправили обратно. А отправка каждого гражданина связана также с финансовыми затратами", - сказал Макей. Его цитирует госагентство БелТА в пятницу.

По словам Макея, Минск неоднократно раз предлагал ЕС сесть за стол переговоров для обсуждения миграционной темы.

"Мы много раз, начиная с апреля этого года, предлагали ЕС сесть за стол переговоров и начать обсуждать вопросы миграции. Ни одного ответа на наши предложения мы не получили", - рассказал министр.

По его словам, "именно Евросоюз явился инициатором разрыва ряда положений соглашения о реадмиссии, которое позволяло нам взаимодействовать по вопросам миграции". "Они прекратили финансирование проектов, связанных со строительством убежищ для мигрантов на территории Беларуси, ряда проектов по укреплению пограничной инфраструктуры", - добавил Макей.

Ситуация на границе Беларуси и Польши осложнилась 8 ноября, когда с белорусской стороны к границе подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих проникнуть в Евросоюз. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе. В Европе называют незаконную миграцию с территории Беларуси "гибридной агрессией" "белорусского режима".