Водитель внедорожника, сбивший подростков на переходе в Харькове, может выйти из СИЗО под залог 340,5 тыс. грн

Киевский райсуд Харькова избрал меру пресечения водителю автомобиля Toyota Land Cruiser, который, находясь в состоянии наркотического опьянения, сбил 13-летних мальчика и девочку на пешеходном переходе.

"Применить в отношении Лысенко Дмитрия Викторовича... меру пресечения в виде содержания под стражей в ГУ "Харьковский следственный изолятор" на срок до 9.01.2022 года",- говорится в определении, вынесенном следственной судьей Натальей Бородиной в пятницу вечером.

Суд также определил подозреваемому залог в сумме 340,5 тыс. грн.

Как сообщалось, 11 ноября в Харькове, на пешеходном переходе на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской, автомобиль Toyota Land Cruiser, ехавший на красный сигнал светофора, сбил тринадцатилетних мальчика и девочку, которые переходили дорогу. Оба пострадавшие госпитализированы. Их состояние оценивается как средней тяжести, стабильное.

Полиция задержала водителя внедорожника в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины, которое было переквалифицировано на ч.2 ст.286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения), поскольку анализ мочи водителя показал, что на момент совершения ДТП мужчина находился в состоянии наркотического опьянения метадоном.

По информации отдела коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, водитель внедорожника в мае этого года был приговорен к трем годам лишения свободы за совершение кражи с испытательным сроком на 1 год.

Кроме того, в прошлом году он был фигурантом уголовного производства по ч.1 ст.309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотиков без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Но дело было закрыто.

Законность решения о его закрытии сейчас проверяет прокуратура.