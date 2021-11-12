Макрон планирует в ближайшие дни обсудить с Путиным Беларусь и Украину

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что рассчитывает в ближайшие дни провести разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить темы, связанные с Украиной и Беларусью.

"В ближайшие дни я поговорю с президентом Путиным. Обсудим ряд вопросов: тот, о котором вы упоминали, а также тему Беларуси", - сказал он на пресс-конференции в Париже по итогам международной конференции по Ливии. Макрон отвечал на вопрос о ситуации в Украине и о перемещениях российских войск близ украинской территории.

"Знаю, что господин председатель совета министров тоже сделает это", - добавил Макрон, говоря о премьере Италии Марио Драги.