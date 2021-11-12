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20:18 12.11.2021

Ровенская АЭС подключила 3-й блок к энергосистеме

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Ровенская АЭС подключила 3-й блок к энергосистеме

Ровенская атомная электростанция (АЭС) в 18:09 пятницы подключила третий блок к энергосистеме страны после завершения текущего ремонта, сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

В настоящее время ведется нагрузка энергоблока до номинальной мощности в соответствии с регламентными ограничениями и балансовым графиком НЭК "Укрэнерго".

Таким образом, по состоянию вечер пятницы в работе находятся 13 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС Украины. На блоке №4 Запорожской АЭС длятся 83-е сутки среднего планового ремонта, на блоке №2 ЗАЭС – 73-е сутки среднего планового ремонта.

Показатели, характеризирующие радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промплощадках всех АЭС страны, находятся в пределах нормы.

Ривненская АЭС расположена на северо-западе Ривненской области в Вараше. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тыс. кВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тыс. кВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР -1000) мощностью 1 млн кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 2004 года.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

Теги: #ровенская #аэс
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