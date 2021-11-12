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19:45 12.11.2021

Минобороны Украины закупит новую партию Bayraktar в следующем году – Резников

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Минобороны Украины закупит новую партию Bayraktar в следующем году – Резников

Министерство обороны в следующем году закупит у Турции новую партию беспилотных летательных аппаратов Bayraktar для нужд Вооруженных сил Украины, сообщил министр обороны Алексей Резников.

"Наши турецкие партнеры публично объявили, что они берут украинские двигатели для обустройства Bayraktar. Мы дополнительно планируем приобрести их в следующем году. Но это будут украинские Bayraktar, подчеркиваю. То есть, изготовленные в Турции, но они будут украинские, на вооружении Вооруженных сил Украины", - цитирует слова Резникова, сказанные им в ходе визита в районе проведения операции Объединенных сил, пресс-служба Минобороны в пятницу.

По словам главы ведомства, БПЛА Bayraktar будут применяться, "поскольку мы должны защищать нашу независимость, в том числе согласно 51 статье устава ООН".

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный добавил, что Вооруженные силы находятся в постоянной готовности к применению Bayraktar в случае провокативных действий со стороны вооруженных формирований РФ.

Как сообщалось, 26 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые применили боевой разведывательно-ударный беспилотный комплекс Bayraktar, купленный у Турции, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе по приказу главнокомандующего генерал-лейтенанта Валерия Залужного.

Позже стало известно, что в Украине планируют наладить полномасштабное производство беспилотных летательных аппаратов Bayraktar, которое может начаться уже в ближайшее время.

Теги: #бпла #минобороны #покупка
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