В Макеевской колонии от ножевых ранений скончался украинский пленный Руслан Макарец, незаконно осужденный за "шпионаж" - омбудсмен

В Макеевской исправительной колонии №32, расположенной на временно оккупированной территории Донецкой области, 37-летний украинский пленный Руслан Макарец, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Получила шокирующее известие о смерти нашего согражданина, 37-летнего Руслана Макарца в Макеевской исправительной колонии №32, расположенной на временно оккупированной территории Донецкой области. Смерть Русла Макарца наступила в результате нанесения ему ножевых ранений", - написала она в Facebook в пятницу.

Денисова отметила, что украинский гражданин был задержан оккупационными властями 22 марта 2019 года в оккупированной Горловке, после чего он был незаконно приговорен к 13 годам заключения за якобы "шпионаж в пользу украинских спецслужб".

"Украинские власти пытались освободить Руслана из плена. Однако процесс освобождения лиц из неподконтрольных правительству Украины территорий не происходит из-за блокирования реализации Минских договоренностей страной-агрессором. В последний раз 9 незаконно лишенных свободы граждан Украины с временно оккупированной территории Донецкой области передали 16 апреля 2020 года", - подчеркнула омбудсмен.

В настоящее время, по информации Денисовой, подконтрольные РФ незаконные вооруженные формирования в ОРДЛО содержат в тюрьмах 301 гражданина Украины: 224 – в Донецкой и 77 – в Луганской области.

"Из-за остановки процесса освобождения нарушены права на жизнь и безопасность наших сограждан, находящихся в местах несвободы на неподконтрольных территориях. С начала года в колониях в Донецкой области из-за преступного бездействия оккупационной администрации погибли четверо граждан Украины", - заявила уполномоченная Рады по правам человека.

Так, Денисова просит главу миссии МККК в Украине Флоранс Жиллетт посетить Макеевскую исправительную колонию для проверки обстоятельств гибели украинского гражданина и состояния соблюдения прав других удерживаемых лиц.

Кроме того, омбудсмен просит представителя Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Галине Третьяковой и координатору в этой подгруппе от ОБСЕ Шарлоттые Реландер срочно принять меры реагирования на факт смерти украинца и разблокирования процесса удерживаемых лиц.

"Подчеркиваю, что этот процесс должен быть безотлагательно восстановлен, ведь под угрозой жизни сотен наших сограждан. Выражаю соболезнования родным и близким Руслана", - подытожила она.