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17:24 12.11.2021

Блинкен обеспокоен присутствием войск РФ у границ Украины, не знает, каковы их цели

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Блинкен обеспокоен присутствием войск РФ у границ Украины, не знает, каковы их цели

США обеспокоены передвижениями войск РФ близ Украины, понимания о том, зачем они там находятся, у Вашингтона нет, заявил в пятницу глава госдепа Энтони Блинкен.

"Мы крайне обеспокоенными некоторыми необычными передвижениями войск", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне.

Блинкен пояснил, что не знает, каков замысел России в данном случае и при этом пояснил, что опасается сложившейся ситуации, так как не хочет повторения ситуации, сложившейся на востоке Украины в 2014 году.

"Я не могу вам сказать, что замыслил российский президент. Однако мы опасаемся в связи с нынешней ситуацией, так как помним, что было в прошлом", - добавил госсекретарь.

Теги: #блинкен #сша #украина #граница #военные_рф
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