Блинкен обеспокоен присутствием войск РФ у границ Украины, не знает, каковы их цели
США обеспокоены передвижениями войск РФ близ Украины, понимания о том, зачем они там находятся, у Вашингтона нет, заявил в пятницу глава госдепа Энтони Блинкен.
"Мы крайне обеспокоенными некоторыми необычными передвижениями войск", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне.
Блинкен пояснил, что не знает, каков замысел России в данном случае и при этом пояснил, что опасается сложившейся ситуации, так как не хочет повторения ситуации, сложившейся на востоке Украины в 2014 году.
"Я не могу вам сказать, что замыслил российский президент. Однако мы опасаемся в связи с нынешней ситуацией, так как помним, что было в прошлом", - добавил госсекретарь.