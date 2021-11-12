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17:20 12.11.2021

Разоблачен подпольный табачный завод во Львовской области мощностью 35 тыс. пачек пачек/сутки – Нацполиция

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Разоблачен подпольный табачный завод во Львовской области мощностью 35 тыс. пачек пачек/сутки – Нацполиция

Работу подпольного производства табачных изделий в Львовском р-не (Львовской обл.), способного ежесуточно выпускать до 35 тыс. пачек сигарет, остановили правоохранители 9-10 ноября, в ходе обысков было изъято оборудование и продукция на 33 млн грн, сообщается на сайте Национальной полиции.

По данным правоохранителей, предприятие по производству сигарет с полным технологическим циклом генерировало до 365 тыс. грн "черной" прибыли ежесуточно.

"Предприятие" работало в закрытом режиме. Для маскировки потребления производством значительного количества электроэнергии и бесперебойной работы промышленной линии на определенную мощность, каждое помещение было обустроено дизельной подстанцией. На производстве работали наемные лица, преимущественно жители разных населенных пунктов Львовской области, а производственный процесс был организован посменно", - уточняется в сообщении Нацполиции.

Незаконно произведенную продукцию нарушители сбывали в страны ЕС под видом торговых марок европейских производителей.

Нацполиция уточнила, что в ходе обысков изъято оборудования и сигарет на 33 млн грн, а именно 337 тыс. пачек сигарет, 130 кг табака, 369 ящиков с фильтрами для сигарет, паллеты с тарой для и сигаретной бумагой, линию для производства сигарет, "черновую" бухгалтерию и т.п.

"Следствие по уголовному производству, открытому по статье 204 Уголовного кодекса, продолжается. Устанавливаются лица, имеющие отношение к организации подпольной деятельности. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией и уничтожением незаконно производимых или приобретенных товаров, орудий производства, сырья для их изготовления", - подытожило ведомство в сообщении.

Теги: #сигареты #полиция #львовская_область
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