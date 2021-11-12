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17:18 12.11.2021

Выделение Госкино из Минкультуры связано с необходимостью усилить данное направление - Шмыгаль

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Выделение Госкино из Минкультуры связано с необходимостью усилить данное направление - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что отделение Государственного агентства по вопросам кино от Министерства культуры и информационной политики связано с необходимостью усилить данное направление.

"Отделение Госкино от Министерства культуры осуществлено по инициативе Кабинета министров Украины. Это связано с тем, чтобы предоставить весомого статуса Госкино, выделить его в отдельный центральный орган исполнительной власти, с возможностью формировать политику. Это усиление этого направления", - сказал Шмыгаль на брифинге по результатам рабочей поездки в Закарпатскую область в пятницу, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

Также премьер заявил, что на данный момент у него не было возможности пообщаться с министром культуры и информационной политики Александром Ткаченко.

"Как только будет возможность пообщаться с министром, буду понимать его мотивацию", - добавил Шмыгаль.

Что касается возможной смены министра и кандидатуры нового главы министерства, премьер заявил, что пока "ни с кем не говорили, не думали".

"Это прирогатива парламента. Если такая необходимость возникнет, будем совещаться с фракцией монобольшинства", - сказал он.

Теги: #шмыгаль #минкультуры #госкино #кабмин
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