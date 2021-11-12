Шмыгаль прогнозирует спад заболеваемости коронавирусом в Украине в ближайшую неделю

Премьер-министр Денис Шмыгаль ожидает спада заболеваемости коронавирусом в Украине в ближайшую неделю.

"К сожалению, в Украине большинство областей находится в "красной" зоне, но на этой неделе произошла стабилизация и по большинству областей можно утверждать, что плато наступило. Думаем, что уже на этой и следующей неделе будет спад", - сказал Шмыгаль на брифинге по результатам рабочей поездки в Закарпатскую область в пятницу.

В то же время премьер подчеркнул, что спад заболеваемости не означает, что необходимо сбавлять темпы вакцинации.