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16:30 12.11.2021

Правоохранители сообщили о подозрении в содействии террористическим организациям экс-министру энергетики Демчишину

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Правоохранители сообщили о подозрении в содействии террористическим организациям экс-министру энергетики Демчишину

Сотрудники правоохранительных органов сообщили о подозрении в содействии террористической группе или террористической организации бывшему министру энергетики и угольной промышленности Украины Владимиру Демчишину, занимавшему указанный пост с декабря 2014 по апрель 2016 года.

Как сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины, указанный чиновник в течение декабря 2014 – февраля 2015 года издал ряд приказов, которыми назначил на должности государственных предприятий, находящихся на временно оккупированных территориях Украины, представителей террористических организаций "Л/ДНР".

"Кроме того, министр, превышая свои служебные полномочия, заставил руководителей государственной энергогенерирующей компании заключить несколько соглашений с представителями "Л/ДНР". В частности, по поставкам угля на общую сумму более 3 млрд. грн", - отмечают в СБУ.

В Государственном бюро расследований уточняют, что поставки осуществлялись с участием бывшего высокопоставленного чиновника, который сейчас является народным депутатом Украины.

"Злоумышленники организовали схему поставок угля из ОРДЛО при непосредственном содействии высших представителей власти Российской Федерации", - уточняют в Бюро.

Там добавляют, что один из участников, который обеспечивал поставки угля из временно оккупированных территорий, был уведомлен о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций еще 19 сентября 2021 года.

При этом, правоохранители не называют имя фигурантов, однако источники агентства "Интерфакс-Украина" рассказали, что речь идет об экс-министре энергетики Владимире Демчишине и нардепе Викторе Медведчуке.

В Бюро отмечают, что действия Демчишина поставили энергетическую сферу Украины в зависимость от РФ и террористических организаций "Л/ДНР", чем подорвали экономическую безопасность государства в 2014–2015 годах, а также лишили страну возможностей для диверсификации источников снабжения энергетическими ресурсами.

Также они привели к получению Российской Федерацией более широких возможностей для дальнейшего вмешательства во внутренние дела Украины и ведения подрывной деятельности на территории украинского государства.

В Офисе генерального прокурора Украины поясняют, что в схеме незаконных поставок угля энергогенерирующим предприятиям Украины были задействованы два угледобывающих предприятия ГП "Шахта имени К.И. Киселева" и ГП "Луганскуголь", которые находились под полным контролем незаконных вооруженных формирований, а одно из них вообще не работало.

"Для создания видимости законной предпринимательской деятельности, приказами бывшего министра в регистрационные данные предприятий были внесены изменения по юридическим адресам в г. Киеве, а их руководителями назначены представители "ЛНР" и "ДНР", - подчеркивают в ОГП.

Там добавляют, что после этого ПАО "Центрэнерго" по указанию экс-министра заключило договоры на поставку угля с контролируемыми боевиками предприятиями, что стало основанием для перечисления, обналичивания и распределения в пользу террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" более 200 млн. грн.

"В настоящее время экс-министр скрывается от украинского правосудия за границей. Уведомление о подозрении в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 278 УПК Украины отправлено по адресам последних известных мест его жительства", - уточняют в ГБР.

Как сообщалось, 8 октября нардепу Виктору Медведчуку предъявили подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации в связи с причастностью к незаконной поставке угля с оккупированной территории в конце 2014 – начале 2015 года.

В рамках нового предъявленного подозрения прокуратура просила суд избрать Медведчуку меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 1 млрд грн. Суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Это решение обжаловано в апелляционной инстанции.

Теги: #демчишин #подозрение #терроризм
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