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16:39 12.11.2021

В ЕС не видят связи между миграционным кризисом на восточных границах ЕС с Беларусью и военным присутствием РФ на украинской границе

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В ЕС не видят связи между миграционным кризисом на восточных границах ЕС с Беларусью и военным присутствием РФ на украинской границе

В Европейском союзе считают, что миграционный кризис, созданный режимом президента Беларуси Александра Лукашенко, не связан с военным присутствием, равно как и с перемещением российских войск на границе с Украиной.

"На этом этапе у нас нет информации, которая позволит нам думать, что есть какая-либо связь – мы думаем, что нет никакой связи", - сказал европейский дипломат журналистам в пятницу в Брюсселе, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, созданный белорусским режимом миграционный кризис, в ЕС расценивают как "угрозу 21 века, которая очень опасна, потому что подвергает опасности человеческие жизни", "подрывает основы международных отношений, а в случае с Европой – основы европейского порядка".

"Но мы не считаем, что миграция может быть остановлена с применением вооруженных сил", - добавил европейский дипломат.

Теги: #ес #украина #агрессия_рф #беларусь
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