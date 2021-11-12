Украина намерена возвращать мигрантов в Беларусь или на родину в случае прорыва ими границы – Госпогранслужба

Украина намерена использовать законные механизмы возвращения мигрантов в случае прорыва на территорию Украины из Беларуси, сообщил спикер Государственной приграничной службы Украины Андрей Демченко.

Во время дискуссии на тему "Миграционное нашествие Лукашенко: цели и информационное сопровождение гибридной агрессии против ЕС" в пятницу он ответил на вопрос, какими будут действия пограничников в случае прорыва мигрантов на территорию Украины, и сказал: "Это, естественно, реадмиссия, которая действует у нас с Беларусью".

"Но мы не исключаем того, что Беларусь может пойти на такой шаг, как непринятие их назад. В дальнейшем можно будет использовать механизмы принудительного выдворения или возврата иностранцев в страну, из которой они прибыли, или в страну их происхождения или в третьи страны", - добавил Демченко.

По его словам, ситуация на границе Украины с Беларусью в настоящее время остается спокойной и контролируемой. "Мы не отмечали ни маленьких, ни больших групп незаконных мигрантов, которые прибывали бы к границе или тех, которые бы уже ее пересекли. В то же время, обращая внимание на ситуацию, которая складывается в Польше, в Литве, на то большое количество мигрантов, которые штурмуют их границы со стороны Беларуси, Украина также должна готовиться к этому", - рассказал Демченко.

Представитель погранведомства подчеркнул, что Украина должна обеспечить надежную охрану своей границы и не допустить "управляемого потока незаконных мигрантов" в страну. "Безопасность украинской границы – это, фактически, безопасность европейских границ", - подчеркнул он.

По словам представителя Госпогранслужбы, для усиления границы с Беларусью на место уже прибывают военнослужащие, полицейские и резервисты государственной пограничной службы со специальной техникой (всего предусмотрено около 8,5 тысяч человек). Их размещение происходит максимально близко к линии границы.

Демченко добавил, что на данный момент украинская граница усилена тепловизионными комплексами и беспилотными летательными аппаратами, активно собирается и отслеживается информация разведывательных служб и оперативных сотрудников пограничной службы. Кроме того, уже начат процесс наращивания защитных инженерных сооружений на границе с Беларусью.