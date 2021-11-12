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15:18 12.11.2021

Испания с 15 ноября открыта для вакцинированных украинцев – Кулеба

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Испания с 15 ноября открыта для вакцинированных украинцев – Кулеба

Граждане Украины, получившие две дозы вакцины от коронавирусной инфекции Covid-19, смогут беспрепятственно путешествовать по территории Испании, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Испания останется открытой для путешествий украинцев, которые полностью вакцинировались. Решение вступит в силу 15 ноября. До того все остается, как есть", - написал Кулеба в соцсети Twitter.

Министр также напомнил, что все актуальные условия и особенности въезда, перечень признанных в странах вакцин и остальные детали можно проверить на сервисе МИД Украины - интерактивной онлайн-карте (https://tripadvisor.mfa.gov.ua/).

Таким образом, по его словам, количество стран ЕС, оставивших возможность въезда для вакцинированных граждан Украины, достигло 13. В их число, помимо Испании, вошли Австрия, Бельгия, Дания, Эстония, Ирландия, Кипр, Нидерланды, Словакия, Франция, Хорватия, Чехия и Швеция.

 

Теги: #испания #коронавирус #кулеба #мид
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