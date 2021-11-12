ГБР сообщило нардепу Леросу о подозрении за невыполнение вступившего в силу решения суда

Государственное бюро расследований в пятницу, 12 ноября, сообщило народному депутату Украины Гео Леросу о подозрении в невыполнении решения суда, которое вступило в законную силу.

Как сообщает пресс-служба ГБР, речь идет о решении Киевского апелляционного суда от 11 августа 2021 года о признании недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию, информацию о Денисе Ермаке, которую Лерос распространил в соцсетях в марте 2020 года. Суд обязал нардепа опровергнуть распространенную им информацию, изложив на своей странице соответствующий текст, решение суда 11 августа 2021 года вступило в законную силу.

"Народный депутат Украины намеренно не выполнил решение суда, хотя был должным образом с ним ознакомлен и имел для этого реальные возможности", - отмечают в ГБР.

После открытия исполнительного производства, наложения двух денежных взысканий, а также неоднократных предупреждений об уголовной ответственности за умышленное неисполнение судебного решения государственный исполнитель обратился в ГБР с уведомлением о совершении уголовного правонарушения.

По результатам проведения следственных и процессуальных действий следователи получили достаточные доказательства для уведомления о подозрении.

Квалифицировано уголовное правонарушение по ч. 1 ст. 382 УК Украины (неисполнение судебного решения). Санкция статьи предусматривает наказание до 3 лет лишения свободы.

Сам Лерос уточнил, что правоохранители вручили ему не только подозрение, но и ходатайство о мере пресечения, которое будет рассмотрено в Печерском райсуде в пятницу, 12 ноября.

"Мне вручили еще одно подозрение и ходатайство о мере пресечения в виде домашнего ареста, которое будет рассмотрено сегодня в 17:00 в Печерском суде. Внимание, за то, что не опроверг пост о Денисе Ермаке! Причем моя апелляция принята в кассации!", - написал Лерос в соцсети Facebook.

Он также настаивает, что следователями не было доказано, что он не выполнил решение суда.

Как сообщалось, 29 марта 2020 года народный депутат Гео Лерос опубликовал на своей странице в Facebook несколько коротких видеозаписей, на которых человек, похожий на брата главы Офиса президента Андрея Ермака Дениса, обсуждает вопросы назначения на государственные должности.

30 марта того же года Специализированная антикоррупционная прокуратура после обращения Лероса открыла уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти, а ГБР открыло уголовное производство по заявлению Андрея Ермака в связи с распространением материалов о якобы продаже государственных должностей.

Производство было открыто по четырем статьям Уголовного кодекса: ч.2 ст.190 - мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц, ч.2 ст.344 – вмешательство в деятельность государственного деятеля, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, ч.2 ст.328 - разглашение государственной тайны, что повлекло тяжкие последствия, ч.1 ст.364 – превышение власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа. Позже следствие добавило ряд статей, по которым проводится расследование - ст.328 (разглашение государственной тайны), ст.344 (вмешательство в деятельность государственного деятеля) и ч.2 ст.190 (мошенничество) УК.

11 июня 2020 года НАБУ сообщило, что открыло два уголовных производства по факту публикации и содержания записей разговоров Дениса Ермака (т.н.дело "пленок Ермака"), одно из них открыто в отношении руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

В тот же день Зеленский публично заявил, что Денис Ермак, который стал фигурантом записей о возможной коррупции при назначении на государственные должности, "точно не брал денег" и "просто болтун".

При этом Лероса, который также был его внештатным советником, глава государства назвал "аферистом".

Сам Денис Ермак обратился в суд с иском о признании недостоверной информацию и такой, что порочит честь, достоинство и деловую репутацию информации, обнародованной Леросом. Печерский районный суд 31 мая 2021 года отказал в удовлетворении иска, однако Киевский апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и удовлетворил требования истца в полной мере.