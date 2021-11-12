Главы МИД стран ЕС 15 ноября обсудят перемещение войск РФ близ Украины

Министры иностранных дел стран ЕС 15 ноября обсудят перемещение российских войск у границы с Украиной, и нужно ли предпринимать в связи с этим какие-либо шаги, заявил представитель главы дипломатии ЕС Петер Стано.

"Еще одно обсуждение глав МИД стран ЕС запланировано на следующий понедельник. Это возможность для министров выяснить, необходимо ли предпринимать какие-либо шаги, рассмотреть, что делать в связи с этой ситуацией", - сказал Стано на брифинге в пятницу.

По его словам, информация о войсках РФ близ Украины "порядком вызывает обеспокоенность".

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что в США обеспокоены перемещением российских войск в районе границы с Украиной и призывают Москву прояснить свои намерения.

Между тем в Кремле заявили, что передвижение российских вооруженных сил на территории страны ни у кого не должно вызывать опасения.