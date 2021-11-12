Украина укрепила границу с Беларусью, минимизирует энергетические риски - Кулеба

Украина уже укрепила границу с Беларусью и работает над минимизацией энергетических рисков, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

"Украина уже укрепила границу с Беларусью, мы работаем с партнерами для минимизации энергетических рисков. Но подчеркну, что ситуацию надо рассматривать комплексно. Вместе с информацией о подготовке Россией нового этапа агрессии против Украины все эти явления составляют единый гибридный фронт России против евроатлантического пространства", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в пятницу.