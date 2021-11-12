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12:14 12.11.2021

В Турции запретили гражданам Ирака, Сирии и Йемена летать в Беларусь - управление авиации

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В Турции запретили гражданам Ирака, Сирии и Йемена летать в Беларусь - управление авиации

Управление гражданской авиации Турции в пятницу приняло решение запретить полеты в Беларусь для граждан Ирака, Сирии и Йемена в связи с миграционным кризисом на польско-белорусской границе.

"Из-за проблемы нелегального пересечения границы между Европейским союзом и Беларусь. принято решение, что гражданам Ирака, Сирии и Йемена, которые хотят путешествовать в Беларусь из аэропортов Турции, до дальнейших распоряжений не разрешено приобретать билеты и идти на посадку ", - сообщило управление в твиттере.

Накануне сообщалось, что министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу договорились сотрудничать, чтобы прекратить использование миграции в качестве оружия.

"Польша и Турция - союзники по НАТО будут работать вместе, чтобы противостоять использованию нелегальных мигрантов режимом Лукашенко в качестве гибридной атаки против соседей", - отметили в польском внешнеполитическом ведомстве.

Ситуация на границе Польши и Беларуси осложнилась в минувший понедельник, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в ЕС. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Беларусь в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в Евросоюз, но получают отказ.

Страны Балтии обвиняют власти Беларуси в организации потоков мигрантов и называют это "гибридной агрессией". Той же позиции придерживается и Еврокомиссия.

Теги: #авиарейсы #турция #беларусь
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