Начальник полиции Киева: вал преступлений с угоном автомобилей удалось сбить

Угонов автомобилей в Киеве сейчас стало меньше, сообщил начальник ГУ Нацполиции в Киеве Иван Выговский.

"Криминогенная ситуация в столице контролируемая. За три месяца (пребывания Выговского в должности руководителя полиции Киева – ИФ) определенные позитивные тенденции есть. Когда ты постоянно обращаешь внимание, делаешь акценты, люди понимают, что в этом направлении надо работать больше", - рассказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Выговский подчеркнул: "Нам удалось сбить вал преступлений с незаконным завладением автотранспортом".

По его словам, еще летом совершалось несколько угонов автомобилей в день, сейчас - один либо ни одного.

"Над этим работает не только полиция Киева, но и Нацпол, и департамент уголовного розыска, и другие подразделения", - добавил он.

По словам Выговского, чаще раскрываются имущественные преступления.