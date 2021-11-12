Начальник полиции Киева: вал преступлений с угоном автомобилей удалось сбить
Угонов автомобилей в Киеве сейчас стало меньше, сообщил начальник ГУ Нацполиции в Киеве Иван Выговский.
"Криминогенная ситуация в столице контролируемая. За три месяца (пребывания Выговского в должности руководителя полиции Киева – ИФ) определенные позитивные тенденции есть. Когда ты постоянно обращаешь внимание, делаешь акценты, люди понимают, что в этом направлении надо работать больше", - рассказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".
Выговский подчеркнул: "Нам удалось сбить вал преступлений с незаконным завладением автотранспортом".
По его словам, еще летом совершалось несколько угонов автомобилей в день, сейчас - один либо ни одного.
"Над этим работает не только полиция Киева, но и Нацпол, и департамент уголовного розыска, и другие подразделения", - добавил он.
По словам Выговского, чаще раскрываются имущественные преступления.