Выборочные проверки карантинных ограничений эффективны, конфликтов нет – начальник полиции Киева

Выборочный характер проверок соблюдения карантинных ограничений в Киеве эффективен, люди в целом с пониманием относятся к требованиям и проявляют сознательность, отмечает начальник ГУ Нацполиции в Киеве Иван Выговский.

"Физически мы не можем к каждому гражданину приставить полицейского для проверки – люди в первую очередь сами должны быть сознательными и не подвергать себя и других опасности. Выборочные проверки уже показали свою эффективность, поэтому мы продолжаем их практиковать" – рассказал Выговский в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, больше всего административных протоколов составляется в отношении конкретных граждан, а ТРЦ и заведения питания более сознательны, вероятно, ввиду угрозы серьезных сумм штрафов за нарушения, поэтому своими силами организовывают проверки.

Выговский обратил внимание на то, что полицейские Киева, которые участвуют в рейдах, нацелены больше на разъяснение норм ограничений, а не на привлечение к ответственности как таковой.

"Все зависит от ситуации. Мы понимаем эмоциональное состояние людей… Если вы зашли в помещение или в транспорт без маски, но адекватно отреагировали на замечание, не провоцируя конфликт, то полицейские действуют лояльно и не составляют административные материалы. Так же, если вы, например, приходите в ТЦ без сертификата о вакцинации, вас просят выйти из помещения, и вы не устраиваете скандал, а выходите", - пояснил начальник главка полиции.

Он добавил, что киевляне сознательно относятся к проверкам, и конфликтов с полицией как таковых нет.

"Знаете, мы с первого дня опасались, что ситуация будет очень сложная. Но в целом была и есть нормальная реакция, люди с пониманием относятся к требованиям. Конфликтных ситуаций, какого-то серьезного негатива даже в первый день ограничений фактически не было", - подчеркнул Выговский.