Вмешательство Саакашвили во внутренние дела Грузии неприемлемо - Гарибашвили по телефону Зеленскому

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили в телефонном разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил, что считает неприемлемым вмешательство бывшего грузинского лидера, гражданина Украины Михеила Саакашвили во внутренние дела страны, сообщает в пятницу пресс-служба грузинского правительства.

В сообщении говорится, что инициатором телефонного разговора был Зеленский. Он поинтересовался состоянием здоровья Саакашвили, который уже более месяца проводит голодовку.

"Ираклий Гарибашвили сообщил ему, что заключенный Саакашвили, как и другие заключенные, находится под наблюдением с первого дня пребывания в исправительном учреждении и круглосуточно получает соответствующую медицинскую помощь. По словам главы правительства Грузии, Саакашвили, как гражданину Украины, разрешено видеться с его адвокатами, членами семьи, а также с депутатами парламента Грузии", - сказано в сообщении пресс-службы.

Гарибашвили также сообщил Зеленскому, "как был осуществлен перевод Саакашвили в тюремную больницу, и как он оказывал сопротивление, оскорблял сотрудников словесно и физически", информирует пресс-служба. Подчеркивается, что действия администрации пенитенциарного учреждения соответствовали закону.

В сообщении также говорится, что в ходе телефонного разговора глава правительства Грузии назвал незаконные действия Михеила Саакашвили "провокационными, деструктивными и угрожающими стабильности страны и заявил, что вмешательство граждан Украины во внутренние дела Грузии недопустимо".

Гарибашвили напомнил, что Саакашвили незаконно пересек границу Грузии, хотя он уже был осужден и обвинен в республике по другим уголовным делам. Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.