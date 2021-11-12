СБУ за сутки разоблачила масштабные схемы фальсификации Covid-документов в трех областях Украины

Сотрудники Службы безопасности Украины за минувшие сутки заблокировали преступные схемы, связанные с подделкой Covid-сертификатов, в Харькове, Ивано-Франковске и Киеве, сообщает пресс-служба СБУ.

"В общей сложности злоумышленники изготовляли по несколько сотен подделок ежедневно, а их "прибыль" составляла миллионы гривен", - указывается в сообщении.

В Харьковской области сотрудники СБУ разоблачили туристическое агентство, которое изготовляло фейковые ПЦР-тесты как "бонус" к путевке. В том числе подделывались и QR-коды.

"По материалам следствия, организовали сделку владельцы туристических агентств, предоставлявших услуги по оформлению документов для выезда за границу. "Бонусным" предложением дельцов были готовые ПЦР-тесты с "негативным" результатом. За такой популярной услугой к ним обращались даже клиенты из других турагентств. Фальсифицированные документы использовались для быстрого и беспрепятственного пересечения границы, а также для ухода от обязательной 14-дневной самоизоляции после въезда в Украину", - сообщают в СБУ.

Противоправная схема существовала с начала 2021 года. Справку изготавливали в течение суток, а её стоимость составляла 500 грн. Ежемесячно издавалось по несколько сот таких подделок без проведения обследования пациента и отбора материалов для исследования.

В ходе проведенных следственных действий правоохранители обнаружили подготовленные к выдаче сфальсифицированные справки о результатах ПЦР-тестов и документацию, подтверждающую незаконную деятельность.

В Ивано-Франковской области СБУ разоблачила собственника сети турагентств, который массово изготавливал поддерльные ПЦР-тесты.

По информации следствия, владелец трех туристических агентств из Ивано-Франковска обеспечивал своих клиентов полным пакетом документов, необходимых для выезда за границу, в том числе фейковыми справками о негативном результате ПЦР-тестирования на COVID-19.

Для получения теста путешественникам не нужно было посещать лаборатории, а лишь дополнительно заплатить почти 500 грн.

По данным следствия, злоумышленник производил справки на бланках двух общеукраинских медицинских лабораторий. "Удостоверял" фальшивки сканированными печатями медучреждений и врачей.

Для достоверности он создал фейковый вебсайт, имитирующий страницу известной медицинской лаборатории. После перехода по QR-коду, сканированному с фальшивки, на "сайте" можно было увидеть результаты "своего тестирования" на официальном бланке медицинского учреждения.

В ходе следственных действий правоохранители обнаружили поддельные справки с отрицательными результатами ПЦР-тестов, черновые записи и банковские карточки, через которые происходил расчет и другие доказательства противоправных действий.

Ещё одна схема была разоблачена сотрудниками СБУ в Киеве.

Как сообщалось, трое жителей Киевской области оборудовали "типографию", которая ежедневно выпускала до 20 поддельных Covid-документов – фейковый ПЦР-тест стоил 750 грн, а сертификата о вакцинации 4500 грн.

В ходе обысков, проведенных по адресам расположения подпольной типографии и проживания злоумышленников, были обнаружены и изъяты компьютеры и оргтехника для печати подделок с доказательствами противоправной деятельности, печати и штампы медицинских учреждений, бланки строгой отчетности медицинских учреждений, а также 1 млн грн наличными.

По всем выявленным фактам совершения преступлений злоумышленникам объявлены подозрения.