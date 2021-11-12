События

11:31 12.11.2021

СБУ за сутки разоблачила масштабные схемы фальсификации Covid-документов в трех областях Украины

3 мин читать
СБУ за сутки разоблачила масштабные схемы фальсификации Covid-документов в трех областях Украины

Сотрудники Службы безопасности Украины за минувшие сутки заблокировали преступные схемы, связанные с подделкой Covid-сертификатов, в Харькове, Ивано-Франковске и Киеве, сообщает пресс-служба СБУ.

"В общей сложности злоумышленники изготовляли по несколько сотен подделок ежедневно, а их "прибыль" составляла миллионы гривен", - указывается в сообщении.

В Харьковской области сотрудники СБУ разоблачили туристическое агентство, которое изготовляло фейковые ПЦР-тесты как "бонус" к путевке. В том числе подделывались и QR-коды.

"По материалам следствия, организовали сделку владельцы туристических агентств, предоставлявших услуги по оформлению документов для выезда за границу. "Бонусным" предложением дельцов были готовые ПЦР-тесты с "негативным" результатом. За такой популярной услугой к ним обращались даже клиенты из других турагентств. Фальсифицированные документы использовались для быстрого и беспрепятственного пересечения границы, а также для ухода от обязательной 14-дневной самоизоляции после въезда в Украину", - сообщают в СБУ.

Противоправная схема существовала с начала 2021 года. Справку изготавливали в течение суток, а её стоимость составляла 500 грн. Ежемесячно издавалось по несколько сот таких подделок без проведения обследования пациента и отбора материалов для исследования.

В ходе проведенных следственных действий правоохранители обнаружили подготовленные к выдаче сфальсифицированные справки о результатах ПЦР-тестов и документацию, подтверждающую незаконную деятельность.

В Ивано-Франковской области СБУ разоблачила собственника сети турагентств, который массово изготавливал поддерльные ПЦР-тесты.

По информации следствия, владелец трех туристических агентств из Ивано-Франковска обеспечивал своих клиентов полным пакетом документов, необходимых для выезда за границу, в том числе фейковыми справками о негативном результате ПЦР-тестирования на COVID-19.

Для получения теста путешественникам не нужно было посещать лаборатории, а лишь дополнительно заплатить почти 500 грн.

По данным следствия, злоумышленник производил справки на бланках двух общеукраинских медицинских лабораторий. "Удостоверял" фальшивки сканированными печатями медучреждений и врачей.

Для достоверности он создал фейковый вебсайт, имитирующий страницу известной медицинской лаборатории. После перехода по QR-коду, сканированному с фальшивки, на "сайте" можно было увидеть результаты "своего тестирования" на официальном бланке медицинского учреждения.

В ходе следственных действий правоохранители обнаружили поддельные справки с отрицательными результатами ПЦР-тестов, черновые записи и банковские карточки, через которые происходил расчет и другие доказательства противоправных действий.

Ещё одна схема была разоблачена сотрудниками СБУ в Киеве.

Как сообщалось, трое жителей Киевской области оборудовали "типографию", которая ежедневно выпускала до 20 поддельных Covid-документов – фейковый ПЦР-тест стоил 750 грн, а сертификата о вакцинации 4500 грн.

В ходе обысков, проведенных по адресам расположения подпольной типографии и проживания злоумышленников, были обнаружены и изъяты компьютеры и оргтехника для печати подделок с доказательствами противоправной деятельности, печати и штампы медицинских учреждений, бланки строгой отчетности медицинских учреждений, а также 1 млн грн наличными.

По всем выявленным фактам совершения преступлений злоумышленникам объявлены подозрения.

Теги: #коронавирус #сбу #сертификаты
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:25 12.11.2021
СБУ задержала экс-руководительницу "отдела кадров" группировки "Оплот"

СБУ задержала экс-руководительницу "отдела кадров" группировки "Оплот"

11:18 12.11.2021
В Украине ликвидирована подпольная типография, изготавливавшая поддельные Covid-сертификаты

В Украине ликвидирована подпольная типография, изготавливавшая поддельные Covid-сертификаты

10:44 12.11.2021
Кличко о дистанционном образовании в Киеве: Решение основано на выводах вирусологов

Кличко о дистанционном образовании в Киеве: Решение основано на выводах вирусологов

10:40 12.11.2021
Беларусь запустила полный цикл производства вакцины "Спутник V"

Беларусь запустила полный цикл производства вакцины "Спутник V"

10:32 12.11.2021
В Киеве усиливают контроль над соблюдением противоэпидемических мер - КГГА

В Киеве усиливают контроль над соблюдением противоэпидемических мер - КГГА

08:19 12.11.2021
Число выявленных заражений COVID-19 в мире приближается к 252 млн

Число выявленных заражений COVID-19 в мире приближается к 252 млн

08:15 12.11.2021
В Украине за сутки зафиксировано 24 058 новых случаев заболевания сovid-19, выздоровело 21 941 человек, 750 умерло

В Украине за сутки зафиксировано 24 058 новых случаев заболевания сovid-19, выздоровело 21 941 человек, 750 умерло

19:56 11.11.2021
Европейский регулятор рекомендовал разрешить использование двух препаратов от COVID-19 с моноклональными антителами

Европейский регулятор рекомендовал разрешить использование двух препаратов от COVID-19 с моноклональными антителами

19:14 11.11.2021
В Австрии могут вести "локдаун для невакцинированных"

В Австрии могут вести "локдаун для невакцинированных"

11:50 11.11.2021
СБУ разоблачила медиков, выдававших в Одессе фейковые COVID-сертификаты

СБУ разоблачила медиков, выдававших в Одессе фейковые COVID-сертификаты

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В оккупированном Крыму незаконно арестовали на 12 суток адвоката украинских политзаключенных

Зеленский обсудил с премьер-министром Грузии обеспечение прав Саакашвили

В Украине за сутки зафиксировано 24 058 новых случаев заболевания сovid-19, выздоровело 21 941 человек, 750 умерло

Украинский военнослужащий ранен в результате обстрелов на Донбассе в течение минувших суток

США предупреждают европейских союзников о возможном планировании Россией вторжения в Украину - СМИ

ПОСЛЕДНЕЕ

Кулеба встретится со Столтенбергом в Брюсселе 15 ноября

Вмешательство Саакашвили во внутренние дела Грузии неприемлемо - Гарибашвили по телефону Зеленскому

Возвращение к работе применивших к журналистам силу сотрудников пояснил Укрэксимбанк требованиями законодательства

Украина и Израиль намерены расширять сотрудничество в области молочного животноводства

Пограничники предотвратили контрабанду из оккупированного Крыма взрывчатки: тротил спрятали в банке с вареньем

В оккупированном Крыму незаконно арестовали на 12 суток адвоката украинских политзаключенных

"Белавиа" перестанет принимать на рейсы из Турции граждан Ирака, Сирии и Йемена

Рекордное число мигрантов попытались перебраться в Британию через Ла-Манш за сутки

Зеленский обсудил с премьер-министром Грузии обеспечение прав Саакашвили

ГБР заблокировало незаконный ввоз в Украину товаров с ущербом государству на 300 тыс. долларов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА