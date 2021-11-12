События

11:25 12.11.2021

СБУ задержала экс-руководительницу "отдела кадров" группировки "Оплот"

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СБУ задержала экс-руководительницу "отдела кадров" группировки "Оплот"

Сотрудники Службы безопасности Украины установили местонахождение и задержали в Донецкой области бывшую участницу незаконных вооруженных формирований, которая занималась подбором кадров для группировок, участвовавших в боевых действиях против сил антитеррористической операции, сообщается на сайте спецслужбы.

"В ряды боевиков жительница Бахмута присоединилась в 2014 году. Злоумышленница входила в состав террористической группировки "Оплот". Находясь на "должности" стрелка, она участвовала в вооруженном сопротивлении украинским военным подразделениям. Затем она была назначена руководителем "отдела кадров", где среди основных задач был отбор кандидатов в группы боевиков. После конфликта с предводителями группировки она покинула его ряды. Впоследствии вернулась на подконтрольную украинским властям территорию региона, где пыталась скрываться от правосудия", - говорится в сообщении.

В ходе обысков по месту нахождения злоумышленницы правоохранители обнаружили средства связи и ноутбук с доказательствами противоправной деятельности. Она извещена о подозрении в совершении преступления по ч.1 ст.258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Теги: #нвф #сбу #задержание #оплот
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