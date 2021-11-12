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11:15 12.11.2021

Возвращение к работе применивших к журналистам силу сотрудников пояснил Укрэксимбанк требованиями законодательства

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Возвращение к работе применивших к журналистам силу сотрудников пояснил Укрэксимбанк требованиями законодательства

Государственный Укрэксимбанк (Киев) пояснил возвращение к работе директора департамента банковской безопасности Игоря Тельбизова и начальника управления внутренней безопасности Олега Осипова, которые по приказу председателя правления финучреждения Евгения Мецгера 4 октября применили силу к журналистам программы "Схемы", требованиями законодательства. 

"Получение работником статуса подозреваемого/обвиняемого в уголовном производстве не является законным основанием для отстранения их от работы или расторжения с ними трудовых отношений. Учитывая это, 9 ноября 2021 года начальник управления внутренней безопасности Олег Осипов и директор департамента банковской безопасности Игорь Тельбизов вернулись к исполнению своих служебных обязанностей", – говорится в сообщении банка. 

Указывается, что в отношении Осипова и Тельбизова был установлен простой, а их полномочия прекращены без сохранения оплаты труда на максимально разрешенный законодательством срок, а именно на время проведения служебного расследования банка по инциденту.

Видео, появившееся в интернете, свидетельствует, что Тельбизов возвращается в банк после восстановления в должности под аплодисменты. "Краш-теста лучшего нельзя было пройти ни в одной организации! (...) Это останется белой полосой для команды, которую мы сделали. Команды, которая сделала из этой отстойной коробки топ-банк Украины", -прокомментирова он. 

Как сообщалось, 4 октября на съемочную группу программы расследований "Схемы" было совершено нападение во время интервью с главой правления Укрэксимбанка Мецгером якобы из-за не понравившегося одного из вопросов. Как утверждает руководитель "Схем" Наталья Седлецкая, сотрудники банка отобрали две камеры, забрали карточки, на которые осуществлялась запись, и удалили записанное видео. По информации журналистов, все это время съемочная группа оставалась заблокированной в кабинете главы правления банка в его присутствии. Через час съемочной группе вернули технику, но видео всего интервью и самого нападения удалено.

Полиция Киева сообщила, что по заявлению журналистов проводятся необходимые следственные действия, начато уголовное производство по ч.1 ст.171 Уголовного кодекса Украины - препятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

Укрэксимбанк отверг обвинения в нарушении законодательства и, в свою очередь, обвинил их в провокации и попытке завладеть банковской тайной. По мнению финучреждения, в действиях журналистов содержались признаки как противоправного завладения банковской тайной, так и нарушение Кодекса этики украинского журналиста в части использования незаконных методов получения информации.

Позже Мецгер извинился за нападение на журналистов программы "Схемы" во время записи интервью в здании банка.

Тельбизов и Осипов обвиняются в уголовном производстве, открытом по обращению журналистов по ст.171 (незаконное изъятие собранных журналистом материалов и технических средств, препятствование работе журналиста, совершенного должностным лицом с использованием своего служебного положения") и ст.126 (умышленное совершение насильственных действий, причинивших физическую боль и не повлекших телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование уголовного производства уже завершено, дело направлено в суд, подготовительное заседание назначено на 29 ноября 2021 года.

Наблюдательный совет уволил с должности Мецгера, а директор департамента информационной политики Владимир Пикалов сам написал удовлетворенное заявление об увольнении.

Теги: #нападение #укрэксимбанк #журналисты #кадры
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