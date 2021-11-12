Украина и Израиль намерены расширять сотрудничество в области молочного животноводства

Состояние и перспективы двустороннего сотрудничества Украины и Израиля в области молочного животноводства стали предметом встречи Посольства Украины в Израиле, украинской Ассоциации производителей молока и израильской Ассоциации содействия развитию сотрудничества Израиль-Украина, СНГ. Об этом сообщается на странице Посольства в соцсети Facebook.

«Целью мероприятия было обсуждение состояния и перспектив двустороннего сотрудничества в области молочного животноводства. Израильская сторона, в частности, была ознакомлена с состоянием, перспективами развития и потребностями данной отрасли», - говорится в сообщении.

В ходе встречи украинские аграрии выразили заинтересованность в расширении двустороннего сотрудничества по ряду направлений.

«В частности, это модернизация поливных систем, создание в Украине национального племенного центра, компьютеризация молочных ферм, экспорт-импорт комбикормов, строительство в Украине кормовых центров, переработка молочной продукции», - подчёркивается в сообщении.

Стороны также договорились проработать в начале 2022 г. визит делегации Ассоциации производителей молока в Израиль для детального обсуждения с релевантными израильскими государственными институтами и частными агрокомпаниями перспективных двусторонних проектов в рамках приоритетных сфер.