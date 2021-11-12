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10:44 12.11.2021

Кличко о дистанционном образовании в Киеве: Решение основано на выводах вирусологов

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Кличко о дистанционном образовании в Киеве: Решение основано на выводах вирусологов

Киевские власти приняли непопулярное решение о закрытии учебных заведений, основываясь на выводах экспертов-вирусологов, заявил мэр столицы Виталий Кличко.

"Много обращений от родителей. Действительно, все хотят, чтобы дети пошли в школу. Мы тоже хотим. Но, принимая те или иные решения, мы заботимся в первую очередь о здоровье самого главного, что у нас есть, – наших детей. Если кто-то думает о каких-то рейтингах, думает, это популярное или непопулярное решение, я одно могу сказать: ни одна жизнь ребенка не стоит рейтингов и всего остального", - подчеркнул Кличко в эфире телеканала "Украина 24".

Он отметил, что возобновление очного обучения детей возможно только после уменьшения количества больных. "Если во время первой волны дети почти не болели, сегодня у нас инфекционные отделения почти полностью заполнены. У нас болеет большое количество школьников и преподавателей, многие группы в детских садах закрыты. Мы опираемся на выводы экспертов-вирусологов: если не уменьшится количество заболеваний, мы не сможем открыть учебные заведения", - сказал мэр Киева.

"Вчера 1700 человек заболели, сегодня - более 2000 человек. Мы видим антирекорды смертности. Если цифры больных уменьшатся, кривая пойдет вниз, мы сможем начать с того, что 1-4 классы пойдут в школу", - подытожил Кличко.

Как сообщалось, Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям установила "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Киева. В ответ на это Киевская городская государственная администрация ввела в столице дополнительные ограничения, вступившие в действия с полуночи 1 ноября. В частности, столичные власти приняли решение перевести все школы Киева на дистанционное обучение.

Теги: #киев #кличко #образование #коронавирус
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