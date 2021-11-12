В Киеве усиливают контроль над соблюдением противоэпидемических мер - КГГА

Во всех районах Киева усиливается контроль над соблюдением противоэпидемических мер в условиях "красной зоны", сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации (КГГА) в пятницу.

Как отмечается в сообщении, такое решение было принято на заседании штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации 11 ноября. "Для контроля соблюдения субъектами хозяйствования ограничительных противоэпидемических мероприятий количество рабочих групп увеличат до четырех в каждом районе города. К рабочим группам будут привлечены должностные лица районных в городе Киеве государственных администраций, ГУ Госпродпотребслужбы в г.Киеве, Главного управления Национальной полиции в городе Киеве, КП "Муниципальная охрана", - рассказали в горадминистрации.

Контроль будут обеспечивать вышеуказанные ведомства, а также райгосадминистрации, департамент муниципальной безопасности КГГА, Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины, а также коммунальное предприятие "Киевпасстранс".

За нарушение карантинных ограничений предусмотрена ответственность по ст.44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях, предусматривающая штрафы для граждан и должностных лиц в размере от 17 тыс до 170 тыс грн.