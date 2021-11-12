События

10:19 12.11.2021

Пограничники предотвратили контрабанду из оккупированного Крыма взрывчатки: тротил спрятали в банке с вареньем

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Пограничники предотвратили контрабанду из оккупированного Крыма взрывчатки: тротил спрятали в банке с вареньем

Военнослужащие Херсонского отряда Государственной пограничной службы Украины совместно со Службой безопасности Украины предотвратили попытку незаконного перемещения взрывчатых веществ с временно оккупированной территории АР Крым.

"На днях в контрольный пункт въезда-выезда "Каланчак" из временно оккупированного Крыма прибыл автомобиль Рено Трафик. Водитель и три пассажира автомобиля – граждане Украины. Во время осмотра транспортного средства и находившихся в нем вещей пограничники совместно с сотрудниками ГУ СБУ в АР Крым и инспектором таможни обнаружили банку варенья, в которой находилась тротиловая шашка весом 400 граммов. Кроме того, у одного из пассажиров пограничники обнаружили 2 ед. холодного оружия", - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

По факту выявления признаков уголовного преступления, предусмотренного ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины военнослужащие уведомили представителей Национальной полиции. Следственные действия продолжаются.

Теги: #крым #госпогранслужба #взрывчатка
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