В оккупированном Крыму незаконно арестовали на 12 суток адвоката украинских политзаключенных

Подконтрольный России "Центральный районный суд Симферополя" незаконно назначил административное наказание в виде ареста и штрафа адвокату украинских политзаключенных Эдему Семедляеву, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"25 октября Эдем пришел в отделение российской полиции оказать юридическую помощь активистам, задержанным под зданием подконтрольного РФ "Крымского гарнизонного военного суда" за поддержку фигурантов "красногвардейского дела Хизб ут-Тахрир". Применительно к Эдему был составлен протокол о совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.3 КоАП РФ (неподчинение полиции)", - сообщила Денисова в соцсети Facebook.

На данный момент адвокат находится в изоляторе временного содержания г. Симферополя. Суд назначил ему штраф в размере 4 тыс. рублей и 12 суток ареста.

"Эдем Семедляев является защитником украинских политзаключенных Сейтумера Сейтумерова, Арсена Абхаирова, Ремзи Бекирова, Наримана Мемедеминова, Мемеда Белялова, Эмиля Джемаденова, Зеври Абсеитова, Ремзи Меметова, Рефата Алимова, Ферата Сайфуллае. Все они на 12 суток остались без адвокатской поддержки, что является нарушением права на защиту, гарантированное статьей 13 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и прямым препятствием профессиональной адвокатской деятельности", - подчеркнула Денисова.

Она отметила, что решение суда является примером давления и запугивания адвокатов во временно оккупированном Крыму и еще одним свидетельством политики преследования и репрессий крымских татар, и призвала мировое сообщество отреагировать на очередное нарушение прав и свобод человека со стороны оккупационных властей.