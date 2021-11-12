События

09:49 12.11.2021

В оккупированном Крыму незаконно арестовали на 12 суток адвоката украинских политзаключенных

2 мин читать
В оккупированном Крыму незаконно арестовали на 12 суток адвоката украинских политзаключенных

Подконтрольный России "Центральный районный суд Симферополя" незаконно назначил административное наказание в виде ареста и штрафа адвокату украинских политзаключенных Эдему Семедляеву, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"25 октября Эдем пришел в отделение российской полиции оказать юридическую помощь активистам, задержанным под зданием подконтрольного РФ "Крымского гарнизонного военного суда" за поддержку фигурантов "красногвардейского дела Хизб ут-Тахрир". Применительно к Эдему был составлен протокол о совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.3 КоАП РФ (неподчинение полиции)", - сообщила Денисова в соцсети Facebook.

На данный момент адвокат находится в изоляторе временного содержания г. Симферополя. Суд назначил ему штраф в размере 4 тыс. рублей и 12 суток ареста.

"Эдем Семедляев является защитником украинских политзаключенных Сейтумера Сейтумерова, Арсена Абхаирова, Ремзи Бекирова, Наримана Мемедеминова, Мемеда Белялова, Эмиля Джемаденова, Зеври Абсеитова, Ремзи Меметова, Рефата Алимова, Ферата Сайфуллае. Все они на 12 суток остались без адвокатской поддержки, что является нарушением права на защиту, гарантированное статьей 13 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и прямым препятствием профессиональной адвокатской деятельности", - подчеркнула Денисова.

Она отметила, что решение суда является примером давления и запугивания адвокатов во временно оккупированном Крыму и еще одним свидетельством политики преследования и репрессий крымских татар, и призвала мировое сообщество отреагировать на очередное нарушение прав и свобод человека со стороны оккупационных властей.

 

Теги: #крым #адвокат #денисова #арест
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:19 12.11.2021
Пограничники предотвратили контрабанду из оккупированного Крыма взрывчатки: тротил спрятали в банке с вареньем

Пограничники предотвратили контрабанду из оккупированного Крыма взрывчатки: тротил спрятали в банке с вареньем

00:44 12.11.2021
Саакашвили в тюремной больнице находится под постоянным психологическим давлением, утверждает его адвокат

Саакашвили в тюремной больнице находится под постоянным психологическим давлением, утверждает его адвокат

11:03 11.11.2021
Адвокат из Берлина присоединился к команде защиты Медведчука

Адвокат из Берлина присоединился к команде защиты Медведчука

17:27 10.11.2021
Признание Беларусью Крыма территорией РФ приведет к непоправимым последствиям для украинско-белорусских отношений, заявляет Киев

Признание Беларусью Крыма территорией РФ приведет к непоправимым последствиям для украинско-белорусских отношений, заявляет Киев

16:54 10.11.2021
Заседание по делу Саакашвили в Тбилиси прошло без его участия, информации о его здоровье нет – Денисова

Заседание по делу Саакашвили в Тбилиси прошло без его участия, информации о его здоровье нет – Денисова

15:46 09.11.2021
Замглавы Меджлиса крымскотатарского народа передал из тюрьмы письмо Порошенко

Замглавы Меджлиса крымскотатарского народа передал из тюрьмы письмо Порошенко

15:05 09.11.2021
Посол Грузии отозвал предложение о встрече с Денисовой из-за "политического контекста" заявления МИД Украины

Посол Грузии отозвал предложение о встрече с Денисовой из-за "политического контекста" заявления МИД Украины

14:14 09.11.2021
Российская оккупационная администрация в Крыму обвинила замглавы Меджлиса крымскотатарского народа в контрабанде взрывного устройства - Джапарова

Российская оккупационная администрация в Крыму обвинила замглавы Меджлиса крымскотатарского народа в контрабанде взрывного устройства - Джапарова

16:02 08.11.2021
Суд продлил арест Семенченко еще на два месяца

Суд продлил арест Семенченко еще на два месяца

15:01 08.11.2021
Денисова просит власти Грузии обеспечить перевод в больницу Саакашвили, который отказался от поддерживающих препаратов

Денисова просит власти Грузии обеспечить перевод в больницу Саакашвили, который отказался от поддерживающих препаратов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский обсудил с премьер-министром Грузии обеспечение прав Саакашвили

В Украине за сутки зафиксировано 24 058 новых случаев заболевания сovid-19, выздоровело 21 941 человек, 750 умерло

Украинский военнослужащий ранен в результате обстрелов на Донбассе в течение минувших суток

США предупреждают европейских союзников о возможном планировании Россией вторжения в Украину - СМИ

Оснований для веерных отключений электроэнергии нет - Шмыгаль

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве усиливают контроль над соблюдением противоэпидемических мер - КГГА

"Белавиа" перестанет принимать на рейсы из Турции граждан Ирака, Сирии и Йемена

Рекордное число мигрантов попытались перебраться в Британию через Ла-Манш за сутки

Зеленский обсудил с премьер-министром Грузии обеспечение прав Саакашвили

ГБР заблокировало незаконный ввоз в Украину товаров с ущербом государству на 300 тыс. долларов

Завод "Укроборонпрома" примет участие в создании отечественных боевых роботов

Число выявленных заражений COVID-19 в мире приближается к 252 млн

В Украине за сутки зафиксировано 24 058 новых случаев заболевания сovid-19, выздоровело 21 941 человек, 750 умерло

Байден подписал закон, запрещающий применение в США оборудования Huawei и ZTE

Украинский военнослужащий ранен в результате обстрелов на Донбассе в течение минувших суток

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА