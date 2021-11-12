ГБР заблокировало незаконный ввоз в Украину товаров с ущербом государству на 300 тыс. долларов

Государственное бюро расследований заблокировало незаконный ввоз в Украину партии товаров широкого потребления, чем предотвратило ущерб государству на 300 тыс. долларов, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Сотрудники ГБР получили информацию о намерении представителей коммерческой структуры ввезти груз в Украину с незаконным освобождением от таможенного оформления. Перемещение товаров было запланировано провести через таможенный пост "Ягодин" Волынской таможни.

Отмечается, что информация о причастности к сделке должностных лиц таможенной службы проверяется.

В рамках уголовного производства установлено, что водитель фуры с прицепом предоставил ложные документы о якобы транспортировке "эмульгаторов для катионных застывающих асфальтовых эмульсий" общим весом более 1,5 тонны и таможенной стоимостью почти 200 тысяч грн. В ходе осмотра автомобиля правоохранители зафиксировали, что груз имеет значительно больший вес и не соответствует сопроводительной документации.

По поручению следователя ГБР таможенники провели переосмотр груза. Было задокументировано, что на самом деле фура перевозила 25 тонн товаров широкого потребления.

По предварительным оценкам, размер ущерба государству от недополучения таможенных платежей мог составить примерно 300 тыс. долларов США.

Досудебное следствие продолжается.