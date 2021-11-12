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08:19 12.11.2021

Число выявленных заражений COVID-19 в мире приближается к 252 млн

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Число выявленных заражений COVID-19 в мире приближается к 252 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро пятницы возросло до 251 млн 941 тыс. 758, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 79 тыс. 990 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 46 млн 852 тыс. 276 инфицированных COVID-19. Количество летальных исходов составило 759 тыс. 676.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 млн 414 тыс. 186. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 462 тыс. 690 человек.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 21 млн 924 тыс. 598 заболевших, из них умерли 610 тыс. 224 человека.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 653,7. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 340 человек, в Индии - 331, Бразилии - 2 тыс. 844.

Теги: #статистика #коронавирус #мир
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