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08:15 12.11.2021

В Украине за сутки зафиксировано 24 058 новых случаев заболевания сovid-19, выздоровело 21 941 человек, 750 умерло

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В Украине за сутки зафиксировано 24 058 новых случаев заболевания сovid-19, выздоровело 21 941 человек, 750 умерло

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 24 058 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 21 941 человек, 750 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 11 ноября в Украине: зафиксировано 24 058 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 616, медработников – 468); 279 136 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 141 347 человек, полностью иммунизированы – 137 789 человек. Также за минувшие сутки: госпитализировано – 4 318 человек; летальных случаев – 750; выздоровело – 21 941 человек", - сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.

Днем ранее, 11 ноября сообщалось о 24 747 новых случаев заболевания СOVID-19, 10 ноября, в утренней коронастатистике сообщалось о зафиксированных за сутки 23 283 новых случая заболевания СOVID-19, 9 ноября сообщалось о 18 988 новых инфицированных СOVID-19, 8 ноября зафиксировано 13 068 новых случаев заболевания СOVID-19, 7 ноября было зафиксировано 17 419 новых случаев заболевания СOVID- 19, 6 ноября зафиксировано 25 063 новых случаев заболевания СOVID-19, 5 ноября зафиксировано 26 488 новых случаев заболевания СOVID-19, 4 ноября зафиксировано 27 377 новых случаев заболевания СOVID-19, 3 ноября сообщалось о 23 393 новых инфицированных коронавирусной болезнью, 2 ноября зафиксировано 19 455 новых случаев заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 179 577 человек; выздоровело – 2 594 679 человек; летальных случаев  – 75 607.

С начала вакцинальной кампании привито 11 986 077 человек, из них получили одну дозу – 11 986 075 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 422 334 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 20 408 409 прививок.

Теги: #статистика #коронавирус
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