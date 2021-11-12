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07:31 12.11.2021

Байден подписал закон, запрещающий применение в США оборудования Huawei и ZTE

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Байден подписал закон, запрещающий применение в США оборудования Huawei и ZTE

Президент США Джо Байден подписал закон, запрещающий использование в Соединенных Штатах оборудования китайских телекоммуникационных компаний Huawei и ZTE, сообщили СМИ.

В соответствии с законом американская Федеральная комиссия по связи (FCC) больше не должна рассматривать и утверждать какие-либо заявки на получение разрешений на использование оборудования китайских компаний, которое представляет неприемлемый "риск для национальной безопасности".

Комиссар FCC Брендан Карр заявил, что с 2018 года ведомство одобрило более 3 тыс. заявок от Huawei. Подписанный закон "поможет гарантировать, что небезопасное оборудование таких компаний, как Huawei и ZTE, больше не может быть подключено к американским сетям связи".

Закон предусматривает, что FCC также может отозвать предыдущие разрешения, выданные китайским компаниям ранее.

Законопроект был 28 октября текущего года единогласно одобрен Сенатом США, а в начале ноября - Палатой представителей США подавляющим большинством голосов.

В марте FCC определила пять китайских компаний как представляющих угрозу национальной безопасности в соответствии с законом 2019 года, направленным на защиту сетей связи США. Помимо Huawei и ZTE к ним относятся Hytera, Hangzhou Hikvision Digital Technology и Zhejiang Dahua Technology.

Теги: #президент #сша #компании #китай
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