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05:33 12.11.2021

Американский суд приостановил передачу документов администрации Трампа комитету по расследованию штурма Капитолия

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Американский суд приостановил передачу документов администрации Трампа комитету по расследованию штурма Капитолия

Коллегия из трех судей Окружного апелляционного суда округа Колумбия в четверг удовлетворила просьбу юридической команды бывшего президента США Дональда Трампа временно запретить передачу документов из Национального архива в комитет, расследующий события 6 января, сообщают американские СМИ.

Передача документов должна была состояться в пятницу. Суд назначил слушание на 30 ноября, чтобы заслушать аргументы всех сторон по делу.

Трамп подал в суд на комитет палаты представителей и Национальный архив в октябре, заявив о привилегиях исполнительной власти в отношении широкого круга документов, которые национальный архивист определил как имеющие отношение к событиям 6 января 2021 года.

Судья окружного суда на неделе дважды отклонил просьбу Трампа заблокировать или отложить публикацию документов.

Отмечается, что первая часть документов, которые должны были быть переданы в комитет, включала 46 записей, в том числе журналы звонков в Белый дом, журналы посетителей, черновики выступлений и три рукописные записки от тогдашнего главы администрации Трампа Марка Медоуза.

В общей сложности ожидалось, что в ближайшие недели Национальный архив передаст комитету более 700 документов времен президентства Трампа.

6 января сторонники Трампа прорвались в здание Капитолия в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли. За несколько часов перед этими событиями Трамп обратился к демонстрантам, собравшимся в Вашингтоне. Он тогда вновь заявил, что не признает поражения на президентских выборах 2020 года. По его мнению, демократ Джо Байден победил лишь благодаря масштабным махинациям на избирательных участках в ряде штатов. Также он призвал сторонников не прекращать борьбу и донести до конгрессменов свое негодование.

Теги: #сша #трамп #документы #суд
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