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03:34 12.11.2021

Пилотируемый корабль Crew Dragon-3 состыковался с МКС

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Пилотируемый корабль Crew Dragon-3 состыковался с МКС

 

Американский многоразовый космический корабль Crew Dragon-3 компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту, выведенный накануне на орбиту, в пятницу по киевскому времени успешно состыковался с Международной космической станцией (МКС), сообщило NASA.

Стыковка была осуществлена в автоматическом режиме 11 ноября в 18:32 по времени Восточного побережья США (12 ноября в 01:32 по Киеву) через 21 час после запуска корабля.

В состав экипажа Crew Dragon-3 входят астронавты NASA Раджа Чари (командир), Том Маршберн (пилот) и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) немец Маттиас Маурер. Они будут работать на станции шесть месяцев - до апреля 2022 года.

Запуск Crew Dragon-3 с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 был осуществлен 10 ноября в 21:03 по времени Восточного побережья США (11 ноября в 04:03 по Киеву) со стартового комплекса 39А Комического центра имени Кеннеди в штате Флорида.

Он проведен в рамках коммерческой пилотируемой программы NASA и контракта с компанией SpaceX, которая является разработчиком корабля и носителя. По оценке американского космического агентства, стоимость каждого места астронавта в корабле составляет около 58 млн долл.

Это уже третий регулярный пилотируемый полет к МКС нового американского пилотируемого корабля многоразового использования. Первый тестовый полет в беспилотном режиме корабль совершил 2 марта 2019 года. В рамках испытания он состыковался со станцией, а затем успешно вернулся на Землю. Первый испытательный запуск с экипажем состоялся 30 мая 2020 года, первый и второй регулярные запуски - 16 ноября 2020 года и 23 апреля 2021 года соответственно. В сентябре на МКС в рамках туристической миссии Inspiration4 побывал корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами-любителями.

Во вторник по киевскому времени на Землю после отстыковки от МКС вернулся экипаж корабля Crew Dragon-2 - астронавты NASA Меган Макартур и Шейн Кимбро, астронавт ESA Томас Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ. Они провели на орбите 199 дней. Спускаемая капсула корабля с астронавтами приводнилась 8 ноября в 22:33 по времени Восточного побережья США (9 ноября в 05:33 по Киеву) в Мексиканском заливе к югу от города Пенсакола (штат Флорида).

Теги: #мкс #сша #корабль #стыковка
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