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01:31 12.11.2021

Глава МВД: тактически определены десять участков возможного подхода мигрантов к границе

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Глава МВД: тактически определены десять участков возможного подхода мигрантов к границе

На десятке участков, определенных наиболее уязвимыми в плане миграционного кризиса, будут усилены все подразделения, входящие в структуру МВД, в пограничных регионах мобилизуются общественные формирования, отмечает министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

"Что мы видим в тактическим плане. Определены приблизительно десять участков, где может происходить основной подход мигрантов к государственной границе Украины. Именно там будут усиливаться в первую очередь пограничники, Нацгвардия, полиция", - сказал министр в ночь на пятницу в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1".

По словам Монастырского, в вопросе мигрантов важна консолидация все усилий. Так, он сообщил, что в пограничных областях необходимо провести учения по территориальной обороне.

Также, как отметил глава МВД, он дал поручение полиции мобилизовать все общественные формирования по охране правопорядка в пограничных регионах. "Эти люди должны быть созваны для обучения и в ближайший месяц пройти возле украинско-белорусской границы", - добавил глава МВД,

"Наша механика будет подобна той, которая была при противостоянии на литовской границе и на границе с Польшей. То есть: определение мест скопления, разведка будет информировать… куда именно мигранты двигаются, и именно там мобильные группы будет находиться уже в считанные секунды", - рассказал министр.

Он подчеркнул, что главная цель – "не допустить массового прорыва государственной границы".

По словам министра, стратегически же необходимо обустроить границу с Россией и Беларусью.

"Наша задача – в следующем году построить границу между Украиной и Россией, между Украиной и Беларусью. Речь идет о более тысячи км государственной границы", - отметил он.

Монастырский вновь подчеркнул нецелесообразность разделения структур, которые входят в МВД. "Это ситуация (с мигрантами – ИФ) показывает, что разделять пограничников, Нацгвардию, Нацполицию и ГосЧС на сегодняшний день нецелесообразно… Сегодня как раз стоит вопрос объединения всех усилий…и общественности", - подчеркнул он.

Комментируя тему возможного применения огнестрельного оружия в вопросе мигрантов, глава МВД подчеркнул: "Огнестрельное оружие – это не инструмент борьбы с миграционным кризисом. Это – основное. Год назад у нас был подобный миграционный  кризис, также с Беларусью, когда хасиды были на границе с Украиной, это были тысячи и тысячи людей, и мы с этим справились без использования огнестрельного оружия", - напомнил Монастырский.

Теги: #кризис #мигранты #граница
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