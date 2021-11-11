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22:39 11.11.2021

Правительство сделало все, чтобы учебный процесс вернулся в очный формат - Шмыгаль

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Правительство сделало все, чтобы учебный процесс вернулся в очный формат - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что правительство сделало все, чтобы учебный процесс вернулся в очный формат.

"Правительство настаивает на том, что образование во всех учреждениях образования должно быть очным. С понедельника невакцинированные учителя и преподаватели отстранены от работы, поэтому это дает возможность говорить, что 100% коллективов, которые должны обеспечивать образовательный процесс, вакцинированы", - сказал Шмыгаль в ток-шоу "Право на власть" в эфире телеканала "1+1" в четверг вечером.

Премьер подчеркнул, что правительство сделало все возможное, чтобы учебный процесс был очным.

"Я обращаюсь к руководителям местного самоуправления, также приложить усилия, чтобы все учебные учреждения работали в очном режиме", - добавил Шмыгаль.

Теги: #очный #формат #учеба
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