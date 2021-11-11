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21:15 11.11.2021

Состояние подростков, сбитых на переходе в Харькове, оценивается как средней тяжести

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Состояние подростков, сбитых на переходе в Харькове, оценивается как средней тяжести

Оба подростка, которых сбил внедорожник Toyota Land Cruiser на пешеходном переходе в Харькове, госпитализированы в городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

"Состояние пострадавших средней тяжести, стабильное. У обоих зафиксировано сотрясение мозга и ушибы мягкий тканей. Девочке зашили рану головы", - сообщает пресс-служба горсовета со ссылкой на замглавврача больницы Андрея Соцкого.

Как сообщалось ранее в четверг, в Харькове, на пешеходном переходе на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской, автомобиль Toyota Land Cruiser, ехавший на красный сигнал светофора, сбил тринадцатилетних мальчика и девочку, которые переходили дорогу. Полиция задержала 39-летнего водителя внедорожника в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

По информации отдела коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, водитель внедорожника в мае этого года был приговорен к трем годам лишения свободы за совершение кражи с испытательным сроком на 1 год.

Теги: #дтп #харьков #подростки
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