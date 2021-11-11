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19:37 11.11.2021

Суд поместил под ночной домашний арест экс-главврача запорожской больницы, в которой в пожаре погибли 4 человека

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Суд поместил под ночной домашний арест экс-главврача запорожской больницы, в которой в пожаре погибли 4 человека

Орджоникидзевский районный суд Запорожья определил меру пресечения в виде шести дней ночного домашнего ареста для бывшего главного врача Запорожской областной инфекционной больницы Владимира Шинкаренко, задержанного в среду полицией.

Об этом сообщил адвокат Шинкаренко Станислав Гришин на своей странице в Facebook.

По его словам, в среду, 10 ноября, Шинкаренко был задержан в помещении Главного управления Нацполиции региона, согласно протоколу полиции "за покушение на умышленное убивство, бандитизм и разбой". При этом, разрешение на его задержание исчерпало свое действие еще в понедельник.

Вечером в среду судебного заседания не состоялось, а Шинкаренко остался в СИЗО.

В четверг, 11 ноября, в ходе судебного заседания в Орджоникидзевском районном суде г. Запорожья, представители прокуратуры заявили о завершении досудебного расследования по делу Шинкаренко. Следственный судья принял решение о мере пресечения в виде шестидневного ночного домашнего ареста.

Известно, что на минувшей неделе полиция объявила Шинкаренко в розыск, поскольку тот игнорировал вызов к следователю, хотя, по словам его адвоката, подозреваемый не скрывался от следствия.

Как сообщалось, пожар в реанимационном отделении Запорожской областной инфекционной больницы произошел ночью 3 февраля 2021 года, в результате чего погибли трое пациентов, находящихся на искусственной вентиляции легких, и один медицинский работник.

По информации прокуратуры, одной из версий причины пожара могло стать использование медицинского оборудования без наличия соответствующих разрешений, с нарушением установленных правил, что привело к утечке кислорода через систему искусственной вентиляции легких с последующим его критическим накоплением в помещении палаты и взрывом с возникновением пожара.

При этом главврач медучреждения Шинкаренко на пресс-конференции в феврале заявил: "Мы мониторили подобные случаи: недавно в Петербурге в России сгорело 5 людей – взорвался аппарат ИВЛ. В Турции 5 случаев было, в Западной Европе также были случаи… Для лечения больных Covid-19 используется современное оборудование с функцией "хай-флоу": то есть это увеличенная подача кислорода, за счет чего ковидные больные и выживают. Возможно, в этом и есть причина".

По информации полиции, Шинкаренко подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст 270 (нарушение требований правил пожарной безопасности, которое повлекло гибель людей и другие тяжелые последствия) и ч. 2 ст. 272(нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, что повлекло гибель людей) УК Украины.

 

Теги: #больница #суд #пожар #запорожье
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