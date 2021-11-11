Терехов пообещал "поднять планку Кернеса еще выше"

Игорь Терехов принял присягу городского головы Харькова на внеочередной сессии горсовета в четверг.

"Гарантирую, я буду мэром всех харьковчан вне зависимости от политических и личностных предпочтений. Горожане должны знать: я буду отстаивать интересы Харькова", - сказал Терехов, выступая перед депутатами после присяги.

Свое выступление он начал на украинском языке, но после первых нескольких фраз перешел на русский, сославшись на переполняющие его эмоции.

Терехов поблагодарил как харьковчан, поддержавших его на выборах, так и свою команду. Однако соратников предупредил, что "неприкасаемых нет".

"Это наша с вами общая победа, спасибо, что не подвели. Однако хочу сказать: неприкасаемых нет. С теми, кто не будет справляться с заданным нами темпом преобразований, нам не по пути. С теми, чье качество работы не будет соответствовать моим требованиям и, самое главное, ожиданиям харьковчан, - нам не по пути", - сказал Терехов.

Он пообещал открытую и прозрачную работу горсовета.

"Харьковский горсовет будет самым открытым, а его деятельность - самой прозрачной. Деньги горожан должны и будут работать в интересах всей громады Харькова", - заявил Терехов.

Он призвал депутатский корпус к совместной конструктивной работе и не использовать горсовет, как площадку для политики и популизма.

"Каждая из фракций городского совета может, а главное, обязана сделать все для развития Харькова. Я открыт для каждого. Я сделаю все, чтобы наше сотрудничество на благо харьковчан было продуктивным... Хочу повторить то, что говорил всегда: в этом зале нет места политике, нет места популизму и узкопартийным интересам. Давайте не тратить время на политические разборки. Время и силы необходимо посвятить нашему любимому родному городу Харькову", - сказал Терехова.

Он заявил, что не намерен сбавлять темпы развития города.

"За последние десятилетия благодаря усилиям Геннадия Адольфовича Кернеса планка преобразований в нашем городе была поднята очень высоко. Моя цель - поднять ее еще выше, задать небывалый темп развития города во всех сферах его жизнедеятельности", - сказал Терехов.

Он пообещал регулярно встречаться с жителями города.

"Я доступен для всех, кому нужна моя помощь. Такой же отдачи я буду требовать от всех моих соратников. Постоянная забота о харьковчанах - наш закон, выше которого нет ничего. Мой девиз и девиз моей команды остается неизменным: Харьков - это круто", - подытожил Терехов.

Игорь Терехов был избран секретарем Харьковского горсовета 9 декабря 2020 года. С сентября 2015 года был первым заместителем городского головы Харькова Геннадия Кернеса. До этого (с апреля 2007 года) был заместителем главы Харьковской облгосадминистрации, а затем (с апреля 2019 года) - заместителем городского головы Харькова.

Как сообщалось, ранее в четверг депутаты Харьковского горсовета большинством голосов поддержали досрочное прекращение полномочий секретаря горсовета Игоря Терехова, а горизбирком зарегистрировал его городским головой.

31 октября в Харькове прошли внеочередные выборы городского головы. Они были назначены в связи со смертью Геннадия Кернеса, избранного городским головой на выборах осенью 2020 года. По данным горизбиркома, явка составила 28,29%.

Вечером 1 ноября городская территориальная избирательная комиссия установила результаты голосования, согласно которым секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов одержал победу в первом туре, получив 146 249 голосов избирателей (50,66%). За его ближайшего конкурента, бывшего городского голову Харькова Михаила Добкина проголосовали 82 008 человек (28,41%).