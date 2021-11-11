События

19:17 11.11.2021

В Киеве задержали немца, которого разыскивал Интерпол по подозрению в мошенничестве

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В Киеве задержали немца, которого разыскивал Интерпол по подозрению в мошенничестве

Украинские правоохранители задержали в Киеве 65-летнего гражданина Германии, который находился в розыске Интерпола по подозрению в мошенничестве, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Установлено, что мужчина, будучи на руководящей должности в иностранной компании и злоупотребляя служебным положением, совершил незаконный перевод 950 тысяч евро на счет другого учреждения, не имеющего права на получение средств. Компетентные органы Федеративной Республики Германия объявили его в розыск. Правоохранители установили, что после совершения преступления на территории Соединенных Штатов Америки мужчина вылетел в Украину и проживал в Киеве", - указывается в сообщении.

Сотрудники Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины в четверг, 11 ноября, установили местонахождение разыскиваемого и задержали его.

Проводятся следственные действия, решается вопрос об экстрадиции.

Мужчине согласно законодательству Германии грозит до 10 лет лишения свободы.

Теги: #розыск #интерпол #задержание
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