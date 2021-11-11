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19:14 11.11.2021

В Австрии могут вести "локдаун для невакцинированных"

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В Австрии могут вести "локдаун для невакцинированных"

В Австрии могут ввести строгие ограничительные меры против коронавируса COVID-19 для граждан, не сделавших вакцину, сообщает в четверг агентство Associated Press.

"Я не вижу причин, по которым две трети (жителей страны - ИФ) должны жертвовать своей свободой из-за того, что одна треть мешкает. Как мне кажется, очевидно, что люди, сделавшие вакцину, не должны страдать от локдауна из солидарности с теми, кто ее не сделал", - заявил канцлер Австрии Александр Шалленберг.

Он отметил, что "локдаун для невакцинированных", скорее всего, неизбежен.

В прошлом месяце Шалленберг уже говорил о том, что новые строгие меры могут быть введены в отношение людей, не сделавших вакцины, в том случае, если число заражений COVID-19 продолжит расти.

Ранее в понедельник, 8 ноября, в стране в силу вступили правила, согласно которым люди, которые не сделали прививку или не переболели коронавирусом, не могут посещать рестораны, отели, парикмахерские и крупные публичные мероприятия.

За весь период пандемии в Австрии было выявлено около 923 тыс. случаев заражения коронавирусом и более 11 тыс. смертей от последствий заболевания. Около 64% населения получили обе дозы вакцины.

Теги: #коронавирус #австрия
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