12 ноября: Какой сегодня праздник

12 ноября во всем мире отмечают Всемирный день борьбы с пневмонией и день эргономики. В этот день в Вышеграде в 1335 году состоялась встреча правителей Венгрии, Польши и Чехии, положившая начало первому в Центральной Европе военно-политическому союзу, а в 1717 году Бесслер-Орфиреус продемонстрировал изобретенный им "вечный двигатель. Есть и другие праздники сегодня, есть приметы этого дня, которые расскажут вам о многом, а есть вещи, которые делать нельзя.

Всемирный день борьбы с пневмонией отмечают ежегодно 12 ноября. Его появление в календаре инициировала Глобальная коалиция против детской пневмонии для привлечения внимания государственных деятелей, специалистов здравоохранения и потенциальных доноров. В этот день по всему миру медицинские учреждения организуют профилактические мероприятия и проводят медосмотры. Отмечается, что пневмонией чаще всего страдают дети. Ежегодно более 1 млн детей в возрасте до пяти лет умирают от этого заболевания. Это больше общего числа смертей от СПИД, кори и малярии.

Сегодня Украина вместе со всем миром отмечает Международный день эргономики, установленный ООН в 2005 году.

Эргономика – это наука, комплексно изучающая особенности производственной деятельности человека в системе "человек-техника-окружающая среда" с целью обеспечения ее эффективности, безопасности и комфорта. Сформировалась в США в 1920-х годах на грани психологии, физиологии, гигиены, биомеханики, антропологии и ряда технических наук в связи с усложнением техники, которой должен управлять человек. Это наука, изучающая человека в условиях его деятельности на современном производстве, насыщенном машинами.

В этот день ровно 304 года назад алхимик, механик Бесслер-Орфиреус представил изобретенный им "вечный двигатель". Свое изобретение, имевшее вид полого колеса диаметром около четырёх метров и толщиной тридцать пять сантиметров, он пытался продать за сто тысяч талеров (почти 2,5 млн долларов по нынешнему курсу). Всем хотелось понять принцип работы двигателя, но механик не спешил раскрывать свой секрет. При малейших опасениях, что его изобретение хотят похитить, он сразу же уничтожал все чертежи и переезжал в другой город. За семь лет активных экспериментов Бесслер построил более трехсот прототипов двух моделей "вечного двигателя". Позже его служанка рассказала, что механизмы заводились вручную, и это безвозвратно погубило репутацию ученого. Принцип работы двигателя до сих пор достоверно не известен.

В этот день в 1893 году в газете "San Francisco Morning Call" был опубликован первый рассказ 17-летнего Джона Гриффита (Джек Лондон) "Тайфун у берегов Японии".

Гетман Украины Павел Скоропадский в 1918 году узаконил автокефалию Украинской Православной Церкви

Первый Мировой конгресс свободных украинцев начал свою работу 12 ноября 1967 года в Нью-Йорке.

Свыше 500 тыс. человек погибли в 1970 году в результате циклона и мощной приливной волны, обрушившихся на Индию и пакистанскую провинцию Восточная Бенгалия (ныне Бангладеш).

Начиная с 23 часов 12 ноября 1992 года было прекращено функционирование рубля в денежном обращении на территории Украины. Единственным законным средством платежа стал украинский рубль, который в наличном обращении представлял купон Национального банка Украины.

В этот день в 2014 году впервые в истории на поверхность кометы (Чурюмова - Герасименко) был спущен космический аппарат.

Церковный праздник

День памяти священномученика Зиновия, епископа Эгейского, и его сестры – мученицы Зиновии также отмечают 12 ноября. Оба мученика родились в благочестивой семье примерно в III веке на территории Каппадокии. Они рано остались сиротами. Отметим, что решив раздать свое наследие бедным людям, они посвятили себя Богу. В награду Зиновий получил дар чудотворения и с помощью молитвы стал исцелять больных.

Традиции:

На Зиновия и Зиновию отмечали праздник рыбаков и охотников. Охотники, собираясь в этот день за зайцами, собирались пировать в один дом. Нужно было непременно поймать хотя бы одного зверя, которого называли именинным, иначе охота на протяжении всего года могла быть неудачной.

Рыбаки на Зиновия также отправлялись на охоту. Если сети приходили полными, улов непременно отмечали гулянкой на берегу реки.

Кроме того, этот день называли Синичкиным праздником, поскольку именно к Зиновию с юга прилетали все птицы-зимники, в том числе синицы, снегири, свиристели. Дети под руководством взрослых начинали мастерить и развешивать кормушки.

Именины: Александр, Анастасия, Артем, Герман, Елена, Зиновий, Иосиф, Леонид, Макар, Максим, Марк, Матвей, Семен, Степан, Терентий, Юлиан.