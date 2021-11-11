МинАПК ознакомило с предварительным проектом по модернизации ирригационных систем на юге Украины ведущие профильные компании Израиля

Презентация предварительного проекта по модернизации существующих и созданию новых ирригационных систем в южных областях Украины с использованием передовых иностранных технологий и опыта стала предметом онлайн встречи представителей Посольства Украины в Израиле, Министерства аграрной политики и продовольствия Украины и ведущих израильских компаний в сфере разработки и производства ирригационных систем «Netafim», «Rivulis», «NaanDanJane». Об этом сообщается на странице Посольства в соцсети Facebook.

«Целью мероприятия была проработка вопросов расширения направлений двустороннего сотрудничества. Израильская сторона, в частности, была ознакомлена с состоянием и проблемами ирригации оросительных земель в Украине. Была отмечена приоритетность для национальной сельскохозяйственной отрасли модернизации существующих и создание новых ирригационных систем в южных областях Украины с использованием передовых иностранных технологий и опыта. Также украинская сторона презентовала соответствующий предварительный проект, среди прочего предусматривающий локализацию иностранными контракторами их производства в нашей стране», - говорится в сообщении.

Кроме того, была достигнута договорённость о проработке в конце ноября текущего года визита представителей этих компаний в Украину для подробного обсуждения с профильными министерствами, ведомствами и местными властями данного проекта.