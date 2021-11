Украина вновь представила Верховному суду в Лондоне свою позицию в споре с РФ о евробондах на $3 млрд и уверена в позитивном его исходе

Верховный суд Великобритании (The Supreme Court) заслушал последние объяснения Украины в поддержку ее о том, что еврооблигации на $3 млрд были выпущены в 2013 году в результате принуждения, осуществляемого Россией, говорится в сообщении украинского Минфина в четверг.

"Украина остается уверенной в положительном результате решения дела, инициированного как один из элементов общей стратегии по осуществлению Россией агрессии против Украины, которую Россия продолжает реализовывать и сегодня", – отмечается в релизе.

Согласно ему, ожидается, что по завершении слушания в четверг Верховный суд завершит работу над подготовкой решения и перейдет к его вынесению.

Минфин уточнил, что во время слушания Украина воспользовалась возможностью еще раз представить свою правовую позицию в отношении еврооблигаций, 100% которых были выкуплено РФ, что свидетельствует о чрезвычайной исключительности ситуации.

"Украина последовательно утверждала, что в результате угроз, осуществляемых Россией до выпуска еврооблигаций, и актов как экономической, так и военной агрессии со стороны России, Украина была лишена права выбора и вследствие принуждения, осуществляемого Россией, Украина, в конце концов, заключила соглашения по выпуску еврооблигаций", – подчеркнуло украинское ведомство.

Оно указало, что позиция Украины состоит в том, что выпуск облигаций должен быть признан недействительным судом ввиду того, что он был осуществлен по принуждению, с исследованием действий России в судебном порядке по полной процедуре в открытом судебном разбирательстве. Либо справедливым будет остановить судебное производство, если английский суд сочтет, что по процессуальным основаниям суд не имеет возможности рассмотреть аргументы линии защиты Украины, указал Минфин второй возможный исход дела.

"Именно такую позицию заявил английский апелляционный суд в своем очень важном решении, которое было вынесено в сентябре 2018 года", - напомнило украинское ведомство.

В свою очередь Минфин России в четверг перед началом слушаний также распространил пресс-релиз, в котором заявил, что "РФ сохраняет уверенность в том, что по всем вопросам Верховный суд Великобритании вынесет решение в пользу трасти".

Как сообщалось, пятеро судей Верховного суда в четверг рассматривали жалобы российской и украинской стороны на решение Апелляционного суда от сентября 2018 года.

Этому предшествовала подача трасти The Law Debenture Trust Corporation plc, представляющего интересы РФ, 17 февраля 2016 года иска в Высокий суд Лондона (High Court of Justice of England and Wales) о взыскании задолженности по еврооблигациям. Суд 29 марта 2017 года одобрил ускоренное рассмотрение указанного иска, фактически отвергнув основные возражения Украины и согласившись с наличием у нее обязательств по еврооблигациям. Своим решением суд обязал Украину выплатить России номинальную стоимость евробондов на $3 млрд, сумму неосуществленного купонного платежа на $75 млн, а также штрафные проценты, начисляемые в сумме $674 тыс. за каждый день просрочки, и часть издержек в рамках разбирательства.

Однако суд сразу предоставил Украине право обжаловать этот вердикт, и апелляционный суд постановил, что суд первой инстанции должен рассмотреть дело по полной процедуре. В ходе слушаний украинская сторона предлагала рассмотреть спор в Международном суде при ООН (ICJ), однако российская сторона отказалась от этого предложения.

В Верховном суде The Law Debenture Trust Corporation plc оспаривает решение апелляционного суда в целом и выдвинутый Киевом тезис о принуждении, тогда как Украина, в основном удовлетворенная вердиктом апелляционного суда, оспаривает ряд тезисов из его решения.

Верховный суд начал рассмотрение этих жалоб 9-12 декабря 2019 года, но отложил вынесение решения. Это было связано с тем, что Украина и РФ вступили в рассмотрение дела Pakistan International Airline Corporation v Times Travel (UK) Ltd, касающегося доктрины принуждения по английскому праву, которое уже находилось в апелляционном производстве в Верховном суде Великобритании и решение по которому могло влиять на решение по спору о евробондах. Вердикт по нему был вынесен в августе этого года, однако он напрямую не отвечает на вопросы российско-украинского спора.