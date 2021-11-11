События

18:34 11.11.2021

Харьковский горизбирком зарегистрировал Терехова городским головой

1 мин читать
Харьковский горизбирком зарегистрировал Терехова городским головой

Харьковская городская территориальная избирательная комиссия на заседании в четверг вечером приняла решение о регистрации городским головой Игоря Терехова.

"Комиссия постановляет: зарегистрировать Харьковским городским головой... Терехова Игоря Александровича, выдвинутого местной городской организацией политической партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", - говорится в постановлении, принятом единогласно.

Перед голосованием глава избиркома Елена Матвиенко сообщила, что Терехов подал необходимые для регистрации документы (в том числе заявление о регистрации городским головой, заявление о прекращении действия представительского мандата, а также решение о прекращении полномочий секретаря Харьковского горсовета).

Комиссия также единогласно прекратила полномочия Терехова как депутата городского совета, и приняла решение о регистрации новым депутатом от "Блока Кернеса - Успешный Харьков" Алексея Топчия.

Как сообщалось, ранее в четверг депутаты Харьковского горсовета большинством голосов поддержали досрочное прекращение полномочий секретаря горсовета Игоря Терехова.

31 октября в Харькове прошли внеочередные выборы городского головы. Они были назначены в связи со смертью Геннадия Кернеса, избранного городским головой на выборах осенью 2020 года. По данным горизбиркома, явка составила 28,29%.

Вечером 1 ноября городская территориальная избирательная комиссия установила результаты голосования, согласно которым секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов одержал победу в первом туре, получив 146 249 голосов избирателей (50,66%). За его ближайшего конкурента, бывшего городского голову Харькова Михаила Добкина проголосовали 82 008 человек (28,41%).

Теги: #мэр #терехов #харьков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:44 11.11.2021
Харьковский горсовет досрочно прекратил секретарские полномочия Терехова

Харьковский горсовет досрочно прекратил секретарские полномочия Терехова

17:15 11.11.2021
Водитель, сбивший двух подростков в Харькове, задержан, его проверяют на наркотики – глава МВД

Водитель, сбивший двух подростков в Харькове, задержан, его проверяют на наркотики – глава МВД

11:58 11.11.2021
В Харькове вновь "минировали" аэропорт

В Харькове вновь "минировали" аэропорт

21:10 10.11.2021
"Курс Украины на Евросоюз должен быть неизменным" – мэр Чернигова призвал не коверкать его слова

"Курс Украины на Евросоюз должен быть неизменным" – мэр Чернигова призвал не коверкать его слова

21:10 10.11.2021
"Курс Украины на Евросоюз должен быть неизменным" – мэр Чернигова призвал не коверкать его слова

"Курс Украины на Евросоюз должен быть неизменным" – мэр Чернигова призвал не коверкать его слова

20:00 10.11.2021
В Харькове правоохранители искали взрывчатку в четырех школах с одинаковым номером и нигде не нашли

В Харькове правоохранители искали взрывчатку в четырех школах с одинаковым номером и нигде не нашли

22:29 09.11.2021
В Харькове пьяная мать уронила годовалую дочку, полиция забрала ребенка

В Харькове пьяная мать уронила годовалую дочку, полиция забрала ребенка

14:53 08.11.2021
Из-за "минирования" харьковского аэропорта полиция эвакуировала 140 человек

Из-за "минирования" харьковского аэропорта полиция эвакуировала 140 человек

17:41 07.11.2021
Харьковский окружной админсуд отказал "Опоре" в повторном пересчете голосов на 40 участках

Харьковский окружной админсуд отказал "Опоре" в повторном пересчете голосов на 40 участках

00:18 06.11.2021
Харьковский окружной админсуд отказался удовлетворить иск Терехова к горизбиркому

Харьковский окружной админсуд отказался удовлетворить иск Терехова к горизбиркому

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Порошенко призвал немедленно развернуть войска на границе с Беларусью

На сегодняшний день угроз для Украины со стороны границы с Беларусью нет – глава Госпогранслужбы

Девять стран ЕС, включая Ирландию, сохранили возможность въезда для вакцинированных граждан Украины

Ткаченко сообщил, что написал заявление об отставке с поста министра культуры

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина вновь представила Верховному суду в Лондоне свою позицию в споре с РФ о евробондах на $3 млрд и уверена в позитивном его исходе

НАПК о госфинансировании партии "Голос": финансирование не может быть возобновлено без соответствующего решения суда

Нидерланды зафиксировали самый высокий с декабря 2020 года уровень заболеваемости COVID-19

Прогноз погоды на выходные 13–14 ноября: ясные дни и морозные ночи

Российские наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Швеция сохранила возможность въезда для вакцинированных украинцев

Верещук презентовала стратегию интеграции внутренне перемещенных лиц до 2024 года

Монастырский проверил охрану границы Украины с Беларусью

Саакашвили обещает прекратить голодовку, если его переведут в гражданскую клинику

Россия второй день подряд направляет бомбардировщики Ту-160 в Беларусь

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА