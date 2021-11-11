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17:53 11.11.2021

НАПК о госфинансировании партии "Голос": финансирование не может быть возобновлено без соответствующего решения суда

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НАПК о госфинансировании партии "Голос": финансирование не может быть возобновлено без соответствующего решения суда

Государственное финансирование партии "Голос" не может быть возобновлено до соответствующего решения Верховного Суда, заявили в Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК).

Как указывается в сообщении НАПК в Телеграмм-канале, агентство обратилось в Верховный Суд с кассационной жалобой на решение Окружного административного суда г. Киев о возобновлении финансирования партии "Голос", однако суд до сих пор не принял решение.

"Срок рассмотрения кассационной жалобы истек еще 4 октября, однако ВС не принял окончательное решение по делу до сих пор. В то же время ВС только вчера — 10 ноября — отказал НАПК в удовлетворении ходатайства от 29 сентября 2021 года о рисках, связанных с перечислением средств политической партии. При отсутствии информации о результатах рассмотрения указанного ходатайства, перечисление государственного финансирования могло быть квалифицировано как растрата бюджетных средств (в случае удовлетворения ходатайства)", - подчеркивают в НАПК.

В агентстве уточнили, что после обнаружения нарушений в отчетах было приостановлено финансирование трех парламентских партий – "Слуга народа", "Батькивщина" и "Голос". Партии "Батькивщина" и "Слуга народа" подали в НАПК исправленные отчеты, на основании которых их финансирование было возобновлено.

"Партия "Голос" единственная отказалась представлять исправленный отчет, как этого требует закон", - подчеркнули в агентстве.

Партия "Голос" обратилась с иском в Окружной административный суд г. Киев (ОАСК), который постановил возобновить финансирование. Решение было подтверждено апелляционным судом. Руководствуясь этим решением, НАПК перечислило партии соответствующее государственное финансирование.

В то же время НАПК обратилось с кассационной жалобой в Верховный Суд для окончательного урегулирования ситуации, а также 29 сентября 2021 года подало ходатайство о прекращении действия решения апелляционного суда.

"В ходатайстве Агентство отметило риски, связанные с перечислением средств политической партии до окончательного решения ВС. В частности, о том, что закон прямо не предусматривает механизма возврата этих средств в государственный бюджет в случае принятия решения в пользу НАПК", - указывается в сообщении.

Судебное заседание по кассационной жалобе НАПК должно состояться в Верховном Суде 23 ноября в 12:00. Именно на этом заседании должно быть принято решение о государственном финансировании партии "Голос".

Как сообщалось, НАПК в 2020 году приостановило до устранения нарушений финансирование ряда парламентских политических партий в связи с указанием недостоверных сведений в отчетах.

В частности, НАПК установило, что партия "Голос" оформила ряд договоров с физическими лицами-предпринимателями на сумму около 1,1 млн грн по услугам, выполнение которых документально надлежащим образом не подтверждено. Среди таких услуг - медийный мониторинг, поиск информации, социологические исследования.

11 ноября 2021 года партия "Голос" заявила, что НАПК приостановило финансирование незаконно и игнорирует решения судов.

""Голос" расценивает действия НАПК, направленные на приостановление государственного финансирования политсилы как политическое давление на оппозицию", - подчеркнули в партии.

 

Теги: #напк #финансирование #голос
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