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17:44 11.11.2021

Харьковский горсовет досрочно прекратил секретарские полномочия Терехова

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Харьковский горсовет досрочно прекратил секретарские полномочия Терехова

Депутаты Харьковского горсовета на внеочередной сессии большинством голосов проголосовали за досрочное прекращение полномочий секретаря горсовета Игоря Терехова.

"По итогам голосования досрочно прекращены полномочия секретаря Харьковского горсовета Терехова Игоря Александровича", - сообщила глава счетной комиссии Надежда Тимофеева.

По ее словам, бюллетени для участия в тайном голосовании взяли 69 депутатов. "За" проголосовали 63 депутата, "против" - 3. Еще 2 человека воздержались. 1 бюллетень был признан недействительным.

Депутаты из фракции "Блок Светличной Разом" заявили, что не принимали участия в голосовании.

"Не мы Игоря Александровича назначали, не нам его увольнять", - объяснил позицию фракции депутат Игорь Черняк.

Он и его коллеги Дмитрий Булах и Анатолий Родзинский раскритиковали Терехова за "нечистую" победу в первом туре. Расхождения в ходе сверки протоколов установили наблюдатели Гражданской сети "ОПОРА". Кроме того, о расхождениях заявляли в штабе главного конкурента Терехова - экс-городского головы Михаила Добкина.

В свою очередь Терехов отверг все обвинения, сославшись на решения судов.

Сейчас в ходе заседания вновь объявлен перерыв, после которого сессию будет вести глава Харьковской городской территориальной избирательной комиссии Елена Матвиенко. Ожидается, что будут официально объявлены результаты внеочередных выборов городского головы и Терехов примет присягу.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", Терехов объяснил, что просит досрочно прекратить его полномочия в связи с постановлением городской территориальной избирательной комиссии об избрании его городским головой. Он сообщил также, что не будет принимать участие в голосовании в связи с конфликтом интересов. Депутаты утвердили состав счетной комиссии. Обсуждения вопроса о досрочном прекращении полномочий секретаря на сессии не было.

Сейчас в заседании объявлен перерыв для проведения голосования. Оно проходит в тайном режиме.

Вечером 1 ноября городская территориальная избирательная комиссия установила результаты голосования, согласно которым секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов одержал победу в первом туре, получив 146 249 голосов избирателей (50,66%). За его ближайшего конкурента, бывшего городского голову Харькова Михаила Добкина проголосовали 82 008 человек (28,41%).

31 октября в Харькове прошли внеочередные выборы городского головы. Они были назначены в связи со смертью Геннадия Кернеса, избранного городским головой на выборах осенью 2020 года. По данным горизбиркома, явка составила 28,29%.

Теги: #секретарь #терехов #горсовет
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